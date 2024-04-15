9 Günlük Bayram Tatilinden Sonra İşe Güce Adapte Olamayan Derdolardan Yaratıcı Paylaşımlar
9 Günlük Bayram Tatilinden Sonra İşe Güce Adapte Olamayan Derdolardan Yaratıcı Paylaşımlar
Her güzel şeyin bir sonu var, tıpkı tatilin bitmesi gibi. 9 günlük bayram tatili yedikten sonra işe güce dönünce ne yaptığını unutanlar kendilerini bu paylaşımlarda bulacak.
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9 günlük koskoca tatili yedik bitirdik. Kimisi sahillere koşup ayak fotoğrafı attı, kimisi köyüne gitti, kimisi de evde oturdu. Ama kesin olan şey şu ki hiçbirimiz çalışmadık ya da okula gitmedik.
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