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9 Günlük Bayram Tatilinden Sonra İşe Güce Adapte Olamayan Derdolardan Yaratıcı Paylaşımlar

9 Günlük Bayram Tatilinden Sonra İşe Güce Adapte Olamayan Derdolardan Yaratıcı Paylaşımlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.04.2024 - 14:10

Her güzel şeyin bir sonu var, tıpkı tatilin bitmesi gibi. 9 günlük bayram tatili yedikten sonra işe güce dönünce ne yaptığını unutanlar kendilerini bu paylaşımlarda bulacak.

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9 günlük koskoca tatili yedik bitirdik. Kimisi sahillere koşup ayak fotoğrafı attı, kimisi köyüne gitti, kimisi de evde oturdu. Ama kesin olan şey şu ki hiçbirimiz çalışmadık ya da okula gitmedik.

9 günlük koskoca tatili yedik bitirdik. Kimisi sahillere koşup ayak fotoğrafı attı, kimisi köyüne gitti, kimisi de evde oturdu. Ama kesin olan şey şu ki hiçbirimiz çalışmadık ya da okula gitmedik.

Hal böyle olunca işe ve okula dönüş adaptasyonları bir hayli zor oldu. Sosyal medya kullanıcıları bakın bu çileli süreci nasıl yansıttı?

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