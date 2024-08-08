9 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün her zamankinden çok daha duygusal ve merhametli olacaksın. Herkesi ayrı ayrı düşünecek sevdiklerinin hayatına güzellik katmak isteyeceksin. Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açının etkisiyle, sevgini göstermekten çekinmeyeceksin. Duygusal ve hassas yaklaş yaklaşımın, özellikle kardeşlerin, eşin ve varsa çocukların ile arandaki ilişkiyi güçlendirecek. Sahiplenici ve sevdiklerine bir arada tutan enerjin, Cuma gününün özellikle ikinci yarısından itibaren etkisini arttıracak.

İşte tam da bu noktada aile arasında önemli bir role sahip olacaksın. Küsleri barıştıracak, miras tartışmalarına noktayı koyacak ve herkesi bir araya getireceksin. Tabii bunu, büyük bir sofranın başında lezzetli tatlar eşliğinde yapacağına da eminiz. Bu dönemde en büyük desteği ise partnerinden alacaksın. Senin sıcak ve sevgi dolu yaklaşımın, romantik ilişkinizi dinamiklerini de değiştirecek.

Gelelim iş hayatına! Benzer bir misyonu, iş hayatında üstlenmesen iyi edersin. Zira bu sorumluluk seni iş yerinde zor durumda bırakabilir. Açıkçası bazen dengeyi kurmanın imkansız olduğunu kabul etmek gerekir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...