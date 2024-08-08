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9 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 19:04

Ortalık ilişkilerinde tarafınızı dikkatle seçmelisiniz. Peki, 9 Ağustos Cuma gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün evlilik ve ortaklık ilişkilerin üzerine konuşmamız gerekecek. İlişkilerde karşılıklı uyum sağlamak adaleti ve dengeyi korumak bu dönemde bir hayli önemli olacak. Zira, Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açının etkisiyle ikili ilişkilerde bazı dengeler değişecek. 

İlk olarak iş hayatına etki edecek ortaklık ilişkilerini ele alalım. Ortaklıklarında, karşı tarafın hakkını gözeterek önemli imzalar atabilirsin. Vicdanını sınayacak Satürn, seni yanlış yola sokmak istese de doğru bildiğini yapmaktan vazgeçmemen gereken bir dönemdesin. Bugün, yol arkadaşlarını yalnız bırakmayarak kendi geleceğini de güvence altına aldığını unutmaman gerekiyor.

Bir diğer konumuz ise romantik ilişkiler olacak. Retronun etkisi hala devam ederken ilişkini farklı bir boyuta taşımayı birkaç kez düşünmelisin. Evlilik kararını aniden almamalı ve partnerin ile arandaki ilişkiyi ince eleyip sık dokumalısın. Birlikte mutlu olduğunuzdan emin olmanın yanında, Bu mutluluğun daim olacağını da hissetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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