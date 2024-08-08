9 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün evlilik ve ortaklık ilişkilerin üzerine konuşmamız gerekecek. İlişkilerde karşılıklı uyum sağlamak adaleti ve dengeyi korumak bu dönemde bir hayli önemli olacak. Zira, Merkür ile Satürn arasındaki üçgen açının etkisiyle ikili ilişkilerde bazı dengeler değişecek.

İlk olarak iş hayatına etki edecek ortaklık ilişkilerini ele alalım. Ortaklıklarında, karşı tarafın hakkını gözeterek önemli imzalar atabilirsin. Vicdanını sınayacak Satürn, seni yanlış yola sokmak istese de doğru bildiğini yapmaktan vazgeçmemen gereken bir dönemdesin. Bugün, yol arkadaşlarını yalnız bırakmayarak kendi geleceğini de güvence altına aldığını unutmaman gerekiyor.

Bir diğer konumuz ise romantik ilişkiler olacak. Retronun etkisi hala devam ederken ilişkini farklı bir boyuta taşımayı birkaç kez düşünmelisin. Evlilik kararını aniden almamalı ve partnerin ile arandaki ilişkiyi ince eleyip sık dokumalısın. Birlikte mutlu olduğunuzdan emin olmanın yanında, Bu mutluluğun daim olacağını da hissetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...