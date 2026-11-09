9 – 15 Kasım 2026 Haftanın Kader Kapılarını Aralayan Bereket ve Güç Sayı Sekansı

Kıtlık bilincini geride bırakıyorum. Emeğimin karşılığını almaya, hayatıma giren fırsatları görmeye, bolluğu ve bereketi sevgiyle karşılamaya niyet ediyorum.

Geçmişin yüklerini bırakıyor, gücümü geri alıyorum.

BEN KISMETİMİ KORKULARIMLA DEĞİL, CESARETİMLE KARŞILIYORUM!

Bu sayı dizisini hafta boyunca 9 kez tekrar ederek niyetinize odaklanabilirsiniz.

Sayı sekansı, numerolojik sembollerden esinlenen bir niyet çalışmasıdır; maddi kazanç veya belirli bir sonuç garantisi taşımaz.

ASTRODEHA | ŞENAY DEVİ

BU HAFTA KENDİNE SOR: BEREKETİN KAPINI ÇALDIĞINDA ONU KARŞILAMAYA HAZIR MISIN?