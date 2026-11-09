article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
9 – 15 Kasım 2026 Haftanın Kader Kapılarını Aralayan Bereket ve Güç Sayı Sekansı

etiket 9 – 15 Kasım 2026 Haftanın Kader Kapılarını Aralayan Bereket ve Güç Sayı Sekansı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.11.2026 - 21:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

8 8 8 1 9 6 8 8 8

BEREKETİN GÜCÜ, YENİ BAŞLANGIÇLARIN CESARETİ, KISMETİN YÜKSELİŞİ!

8 8 8: Bolluk, güç ve maddi istikrar.

1: Yeni kapılar, yeni fırsatlar.

9: Eski döngülerin tamamlanması.

6: Aşk, sevgi, aile ve uyum.

8 8 8: Bereketin sürekliliği ve emeğin karşılığı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

HAFTANIN GÜÇLÜ NİYETİ

HAFTANIN GÜÇLÜ NİYETİ

Kıtlık bilincini geride bırakıyorum. Emeğimin karşılığını almaya, hayatıma giren fırsatları görmeye, bolluğu ve bereketi sevgiyle karşılamaya niyet ediyorum.

Geçmişin yüklerini bırakıyor, gücümü geri alıyorum.

BEN KISMETİMİ KORKULARIMLA DEĞİL, CESARETİMLE KARŞILIYORUM!

Bu sayı dizisini hafta boyunca 9 kez tekrar ederek niyetinize odaklanabilirsiniz.

Sayı sekansı, numerolojik sembollerden esinlenen bir niyet çalışmasıdır; maddi kazanç veya belirli bir sonuç garantisi taşımaz.

ASTRODEHA | ŞENAY DEVİ

BU HAFTA KENDİNE SOR: BEREKETİN KAPINI ÇALDIĞINDA ONU KARŞILAMAYA HAZIR MISIN?

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam