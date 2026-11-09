9 – 15 Kasım 2026 Eski Defterler Kapanıyor, Gerçekler Konuşuyor!

Merkür Akrep’te, Venüs Terazi’de geri harekette. Eski konuşmalar, yarım kalmış ilişkiler, ertelenmiş ödemeler ve güven sorunları yeniden gündeme gelebilir. Söylenenlerin arkasındaki niyeti anlamaya çalışırken kuşkuyu kesin bilgi sanmamaya dikkat edin. Dünya ve Türkiye gündeminde ekonomi, kaynakların paylaşımı, finansal güven, diplomasi ve kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar daha çok konuşulabilir. Bunlar kesin olay tahminleri değil, gökyüzünün sembolik temalarıdır.

10 Kasım Salı günü ilişkilerde ve iş birliklerinde yumuşama isteği artabilir. Eski bir kırgınlığı konuşmak, yaratıcı bir projeyi yeniden ele almak ya da karşılıklı beklentileri gözden geçirmek mümkün. Yine de geçmişteki sorunları yalnızca özlemle örtmeyin. “Ben ne hissediyorum?” kadar “Bu ilişki bana nasıl davranıyor?” sorusu da önemli.

11 ve 12 Kasım’da büyüme arzusu, özgüven ve görünür olma isteği yükselebilir. Büyük düşünmek güzel; ancak abartılı vaatlere, aşırı harcamalara ve her şeyi tek başınıza üstlenmeye dikkat edin. Türkiye’de ve dünyada liderlik, güç, başarı ve toplumsal beklentiler üzerine tartışmalar öne çıkabilir. Bireysel yaşamda kendinizi kanıtlama çabasıyla gerçek kapasitenizi karıştırmamaya çalışın.

Haftanın dönüm noktası 13 Kasım Cuma. Merkür, Türkiye saatiyle yaklaşık 18.53’te Akrep’te ileri harekete dönüyor. Venüs ise 14 Kasım Cumartesi saat 03.27 civarında Terazi’de ileri harekete geçiyor. Konuşmaların, kararların ve ilişki meselelerinin yönü değişmeye başlayabilir; ancak her şeyin bir anda çözüleceğini düşünmeyin. Önemli bir konuşmayı ya da anlaşmayı aceleye getirmeden ayrıntıları yeniden kontrol edin.

İlişkilerde eski konular tekrar masaya gelebilir. Kim ne verdi, kim ne bekledi, kim nerede sustu soruları daha görünür olabilir. Maddi konularda ortak bütçeyi, ödeme planlarını, borçları ve harcamaları gerçekçi biçimde ele almak önemli. Bu dönem bazı kişilere barışma veya yeniden anlaşma fırsatı sunarken, bazılarını aynı döngüyü sürdürmemeye yöneltebilir. Gökyüzü sizin yerinize karar vermez; yalnızca neyi yeniden değerlendirdiğinizi görün.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun

AstrodehA