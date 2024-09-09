9-15 Eylül 2024 Haftanın Yantrası Rahu Om Yantra ve Haftanın Kristali İris Agate

Bu nedenle Rahu'nun kötücül etkilerinin üstesinden gelmek ve hayatta başarılı olmak için Rahu yantra Ay düğümlerinin yerleşimine göre doğum haritanız incelendikten ve uygun sayı sekansının hesaplanması ile kişiye özel olarak oniks ve gümüş olarak kişiye özel hazırlanır. Gökyüzünün kozmik ajanları ay düğümleri, doğum haritamızdaki en önemli noktalardan biri, geçmiş-gelecek arasındaki köprümüz zararlı konumda yerleştiğinde gizli ve açık düşmanlıklar, bitmeyen ruh ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmamıza neden olur.

Hint yantralarından Rahu Om Yantra’nın temsil ettiği sayı 4’tür. 4 sayısı çok önemlidir. Rahu’nun 4'e ait insanlar üzerinde büyük etkisi vardır ve oldukça güçlüdür. Rahu Om yantrası 4444 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Fiziksel ve ruhsal yaşamlarınızda istikrar ve denge aramanızı, yol boyunca içsel bilgeliğinize ve sezginize güvenmenizi teşvik eder. 4 sayısının tekrarı, ruhsal benliğinizle güçlü bir bağlantı kurmanızı sağlar. Rahu Yantra'nın faydaları, hayatını aksiliklere ve kazalara karşı korumayı tercih edenler için faydalıdır. Rahu Yantra iyi sağlık, uzun ömür ve hastalıksız bir yaşam için çok güçlü enerjileri barındırır. Rahu Yantra sorunsuz ve huzurlu bir yaşam için koruyucu bir çemberdir. Bağımlılıklardan kurtulmak isteyen kişilere yardımcı olur. Bu Yantra gizli düşmanlara karşı koruma sağlar.

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