9-15 Eylül 2024 Haftanın Yantrası Rahu Om Yantra ve Haftanın Kristali İris Agate

İnce bölümler halinde kesilmiş ince bantlı akik. Bu akikler arkadan aydınlatıldığında gökyüzünün ve toprağın muhteşem renklerini gösterir. İris adı, 'renklerin gökkuşağı benzeri bir gösterimi' anlamına gelir. İris Agate, yarı saydam ila şeffaf olan ince bantlara sahiptir. Bu bantlar, ışığı bölen ve tüm renk yelpazesini gösteren doğal bir kırınım ızgarası görevi görür. Bu muhteşem renkleri en iyi şekilde görmek için ışığı iris akik bölümünün arkasına dik olarak yerleştirin veya akiği güneşli bir pencereye yakın olarak yerleştirin şifası sizlerle olsun.
Solar pleksus ve 3. göz çakraları ile ilişkili, Boğa, Aslan, ve Kova burcu ile ilişkilidir 8 ve 44 sayıları ile titreşir.
– Işıklı bir pencereye asıldığında ve yeni ay dolunay ay ve güneş tutulması sıralarında kullanıldığında güçlü bir tezahür aracı.
– Eterik bedene sakinleştirici.
– Çakra dengelemeyi ve aura temizliğini destekler.
- Ruh rehberleriyle sezgiyi ve bağlantıyı artırır.
– Sevgi ve bağlantı ile titreşir.
– Sakinlik ve huzur arayanlar için faydalıdır.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
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