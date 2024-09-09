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9-15 Eylül 2024 Haftanın Yantrası Rahu Om Yantra ve Haftanın Kristali İris Agate

etiket 9-15 Eylül 2024 Haftanın Yantrası Rahu Om Yantra ve Haftanın Kristali İris Agate

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 07:01

Rahu, fiziksel bir varlığı ve şekli olmamasına rağmen çok güçlü bir gezegendir. Rahu, kötücül etkileri, tembelliği ve işte gecikmeleriyle kötü bir üne sahiptir.

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Rahu doğum haritanızda olumsuz bir konuma yerleştirilirse, hastalığa, kazalara, mali kayıplara vb. neden olduğu bilinir.

Rahu doğum haritanızda olumsuz bir konuma yerleştirilirse, hastalığa, kazalara, mali kayıplara vb. neden olduğu bilinir.

Bu nedenle Rahu'nun kötücül etkilerinin üstesinden gelmek ve hayatta başarılı olmak için Rahu yantra Ay düğümlerinin yerleşimine göre doğum haritanız incelendikten ve uygun sayı sekansının hesaplanması ile kişiye özel olarak oniks ve gümüş olarak kişiye özel hazırlanır. Gökyüzünün kozmik ajanları ay düğümleri, doğum haritamızdaki en önemli noktalardan biri, geçmiş-gelecek arasındaki köprümüz zararlı konumda yerleştiğinde gizli ve açık düşmanlıklar, bitmeyen ruh ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmamıza neden olur. 

Hint yantralarından Rahu Om Yantra’nın temsil ettiği sayı 4’tür. 4 sayısı çok önemlidir. Rahu’nun 4'e ait insanlar üzerinde büyük etkisi vardır ve oldukça güçlüdür.  Rahu Om yantrası 4444 sayı sekansı ile hazırlanmıştır. Fiziksel ve ruhsal yaşamlarınızda istikrar ve denge aramanızı, yol boyunca içsel bilgeliğinize ve sezginize güvenmenizi teşvik eder. 4 sayısının tekrarı, ruhsal benliğinizle güçlü bir bağlantı kurmanızı sağlar. Rahu Yantra'nın faydaları, hayatını aksiliklere ve kazalara karşı korumayı tercih edenler için faydalıdır. Rahu Yantra iyi sağlık, uzun ömür ve hastalıksız bir yaşam için çok güçlü enerjileri barındırır. Rahu Yantra sorunsuz ve huzurlu bir yaşam için koruyucu bir çemberdir. Bağımlılıklardan kurtulmak isteyen kişilere yardımcı olur. Bu Yantra gizli düşmanlara karşı koruma sağlar.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali İris Agate

Haftanın kristali İris Agate

İnce bölümler halinde kesilmiş ince bantlı akik. Bu akikler arkadan aydınlatıldığında gökyüzünün ve toprağın muhteşem renklerini gösterir. İris adı, 'renklerin gökkuşağı benzeri bir gösterimi' anlamına gelir. İris Agate, yarı saydam ila şeffaf olan ince bantlara sahiptir. Bu bantlar, ışığı bölen ve tüm renk yelpazesini gösteren doğal bir kırınım ızgarası görevi görür. Bu muhteşem renkleri  en iyi şekilde görmek için ışığı iris akik bölümünün arkasına dik olarak yerleştirin veya akiği güneşli bir pencereye yakın olarak yerleştirin şifası sizlerle olsun. 

Solar pleksus ve 3. göz çakraları ile ilişkili, Boğa, Aslan, ve Kova burcu ile ilişkilidir 8 ve 44 sayıları ile titreşir.   

– Işıklı bir pencereye asıldığında ve yeni ay dolunay ay ve güneş tutulması sıralarında kullanıldığında güçlü bir tezahür aracı.

– Eterik bedene sakinleştirici.

– Çakra dengelemeyi ve aura temizliğini destekler.

- Ruh rehberleriyle sezgiyi ve bağlantıyı artırır.

– Sevgi ve bağlantı ile titreşir.

– Sakinlik ve huzur arayanlar için faydalıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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