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9 - 15 Eylül 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!

etiket 9 - 15 Eylül 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 15:16

Yaşamlarımızda yeni bir sayfayı aşk ile açacağımız enerjiler bizleri karşılıyor!

Haftanın ilk gününden itibaren önümüzdeki haftalarda, hayatlarımızı gerçekten değerlendirmek ve en önemli kararlarımızı almak için ihtiyacımız olan bilgilere sahip olduğumuzdan emin olmak için çok daha disiplinli hareket edeceğiz. Söylediğimiz ve yaptığımız her şeyde öz, kesin ve etkili olmak arzumuz yükseliyor.

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11 Eylül 2024'e ulaştığımızda, Merkür gölge sonrası aşamasını geride bırakarak zirve hızına geri dönecek.

11 Eylül 2024'e ulaştığımızda, Merkür gölge sonrası aşamasını geride bırakarak zirve hızına geri dönecek.

Tüm işlerde çok daha hızlı bir tempo bekleyebiliriz. Merkür daha sonra 22 Eylül 2024'te 13 Ekim 2024'e kadar Terazi burcuna geçecek. Tüm müzakereler daha kolay ve daha adil bir akışla ilerleyecektir.

Sevgililerimiz, arkadaşlarımız, işbirlikçilerimiz ve iş ortaklarımızla aynı değerlerde olduğumuzdan emin olmak istediğimiz için ilişki konuları merkezimize taşıyacağız. Güzellik ve romantizmin tanrıça gezegenimiz Venüs, 29 Ağustos 2024'ten 22 Eylül 2024'e kadar en sevdiği yerlerden biri olan Terazi burcunda en güçlü enerjileri ile arzı endam ederken bu süre zarfında doğal çekiciliğimiz artacak ve ilişkilerimizde uyum oluşturmaya odaklanacağız.

Aşk konusunda daha idealist hissetsek de en romantik yapımız doğru kişiyle öne çıkabilir bu döngüde.  Bu süre zarfında özellikle sosyal hissedeceğiz ve önemsediğimiz sevdiğimiz insanlar ile ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak için gerekeni yapmaya daha istekli olacağız. Bekar iseniz doğru kişiyi bulmak için güzel bir zamandır ancak yalnızca bizi gerçekten kimin yansıtacağı konusunda net olmayı başarmamız önem taşımakta. Şimdi kalplerimizi açarsak aşk, evlilik ve birlik büyümemize yardımcı olabilir.

22 Eylül 2024'ten 17 Ekim 2024'e kadar Venüs, Akrep burcunun derinliğinde ilerleyecek. Bu dönemde, bedenimizi ve ruhumuzu bir başkasıyla birleştiren bağları özleyeceğiz. İlişkiler derin bir tutkuya dönüşebilir. Birlik oldukça duygusal olacak ve cinsellik aşk arzular istekler söz konusu olduğunda daha gerçekçi ve cesaretli kararlar alabileceğiz. Tabii bu döngüde çiftler birbirlerini Sahiplenme, kıskançlık ve tutuk dolu bir coşku bu dönemde mümkün hale gelecek.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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