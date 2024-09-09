9 - 15 Eylül 2024 Gökyüzünden Mesajınız Var!

Tüm işlerde çok daha hızlı bir tempo bekleyebiliriz. Merkür daha sonra 22 Eylül 2024'te 13 Ekim 2024'e kadar Terazi burcuna geçecek. Tüm müzakereler daha kolay ve daha adil bir akışla ilerleyecektir.

Sevgililerimiz, arkadaşlarımız, işbirlikçilerimiz ve iş ortaklarımızla aynı değerlerde olduğumuzdan emin olmak istediğimiz için ilişki konuları merkezimize taşıyacağız. Güzellik ve romantizmin tanrıça gezegenimiz Venüs, 29 Ağustos 2024'ten 22 Eylül 2024'e kadar en sevdiği yerlerden biri olan Terazi burcunda en güçlü enerjileri ile arzı endam ederken bu süre zarfında doğal çekiciliğimiz artacak ve ilişkilerimizde uyum oluşturmaya odaklanacağız.

Aşk konusunda daha idealist hissetsek de en romantik yapımız doğru kişiyle öne çıkabilir bu döngüde. Bu süre zarfında özellikle sosyal hissedeceğiz ve önemsediğimiz sevdiğimiz insanlar ile ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşımak için gerekeni yapmaya daha istekli olacağız. Bekar iseniz doğru kişiyi bulmak için güzel bir zamandır ancak yalnızca bizi gerçekten kimin yansıtacağı konusunda net olmayı başarmamız önem taşımakta. Şimdi kalplerimizi açarsak aşk, evlilik ve birlik büyümemize yardımcı olabilir.

22 Eylül 2024'ten 17 Ekim 2024'e kadar Venüs, Akrep burcunun derinliğinde ilerleyecek. Bu dönemde, bedenimizi ve ruhumuzu bir başkasıyla birleştiren bağları özleyeceğiz. İlişkiler derin bir tutkuya dönüşebilir. Birlik oldukça duygusal olacak ve cinsellik aşk arzular istekler söz konusu olduğunda daha gerçekçi ve cesaretli kararlar alabileceğiz. Tabii bu döngüde çiftler birbirlerini Sahiplenme, kıskançlık ve tutuk dolu bir coşku bu dönemde mümkün hale gelecek.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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