8 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygularını sorgulayacaksın! İçten içe ne istediğini anlamak için harekete geçeceksin. Sadece hislerinle hareket etmeyi kabul etmeyecek, aklının sesini de dinleyeceksin. Bu sayede zihnin ile kalbin arasında kusursuz bir denge kurmayı başarabilirsin.

Belki de geçmişe dalıp biraz da nostalji yaşayabilirsin. Bugüne dek yaptığın hatalar, ancak daha da önemlisi sana karşı yapılan hatalar gündeminde yer alabilir. Kendini korumak için duvarlar örmeye hazır gibisin. Oysa Satürn'ün güçlü enerjisinden ilham alarak duygusal anlamda güçlenmeye odaklanabilirsin. Duvarlar koymak değil, 'hayır' demeyi öğrenmek iyi bir başlangıç olabilir.

İç huzura odaklanıp, kendine sınırlar koymak yerine insanlara sınırlar belirlemek sana güç ve mutluluk getirecek. Sadece özel hayatında değil, profesyonel hayatında da huzurlu ve en önemlisi güvende olacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...