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8 Soruda Yasa Dışı Bahis Nedir?

etiket 8 Soruda Yasa Dışı Bahis Nedir?

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
07.10.2024 - 13:41 Son Güncelleme: 07.10.2024 - 13:42

Son günlerde yoğun konuşulan konulardan biri de futbolda yasa dışı bahis, bahis sitesi isminin sponsor olarak formalarda yer alması olunca konuyla ilgili sekiz tane soru soralım istedim:

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1- Yasal bahis nedir?

1- Yasal bahis nedir?

Yerli ve yabancı liglerdeki maçların kesin sonucunu, ilk yarı ile birlikte maçın kesin sonucunu, maçın skorunu, toplam gol sayısını tahmin etmek suretiyle oynanan bir oyundur. Şans oyunlarından farkı, bilgi ve birikim ile stratejik öngörülerle oynanmasıdır. Tüm bu unsurlar yasal olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından lisanslı ise oyun, yasaya uygundur.

2- Yasa dışı bahis nedir?

Kanunun verdiği yetkiye dayanmayan lisanssız bahistir. Türkiye’de söz konusu lisansı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı verir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ‘’sabit bayi’’ veya internet üzerinden oynatmak üzere ‘’sanal ortam bayii’’ ruhsatı verebilir.

3- Ne yapmak yasa dışı bahistir?

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak.

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak.

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek.

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek.

4- Yasa dışı bahis hangi kanunda düzenlenmiştir?

5278 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

5- Yasa dışı bahis suçunun cezası nedir?

Yasa dışı bahis oynama cezası 7258 sayılı Kanun m. 5/1-d ile düzenlenir. Buna göre yasa dışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 bin liradan 20000 liraya kadar idari para cezasına hükmedilir.

6- Neden bunu konuşuyoruz?

6- Neden bunu konuşuyoruz?

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçına çıktığı formasındaki sponsora Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmasıyla bu konuyu daha çok konuşulmaya başlandı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamalarda formada yer alan marka isminin büyüklüğü, fiziksel koşulları açıklanıyordu.

Evet, TFF Sportif Ekipman Talimatı bu tip unsurları düzenliyor ancak usul, esastan üstündür. Hangi markanın yer aldığı konusu tüm kamuoyunu ilgilendirdiği için usule takılıyoruz.

İşte formada sponsor olan internet sitesinin yasa dışı bahis sitelerine yönlendirme yaptığı noter tasdikli belgelerle kanıtlanınca kriz daha da büyüdü.

7- Yasadışı bahis oynanan mekanlara ceza verilir mi?

Yasadışı bahis oynama suçlarının işlendiği iş yerleri ihtarda bulunulmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerlerinin ruhsatları ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

8- Suç mu, kabahat mi?

Yasadışı bahis oynama, kanunda bir suç değil, kabahat olarak düzenlenmiştir. Peki o ne demek? Bu demektir ki yasa dışı bahis oynama fiili; hapis veya adli para cezasına değil, idari para cezasına tabidir. İdari para cezası, adli para cezasından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezasına çevrilemez. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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