8 Soruda Yasa Dışı Bahis Nedir?

Yerli ve yabancı liglerdeki maçların kesin sonucunu, ilk yarı ile birlikte maçın kesin sonucunu, maçın skorunu, toplam gol sayısını tahmin etmek suretiyle oynanan bir oyundur. Şans oyunlarından farkı, bilgi ve birikim ile stratejik öngörülerle oynanmasıdır. Tüm bu unsurlar yasal olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından lisanslı ise oyun, yasaya uygundur.

2- Yasa dışı bahis nedir?

Kanunun verdiği yetkiye dayanmayan lisanssız bahistir. Türkiye’de söz konusu lisansı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı verir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ‘’sabit bayi’’ veya internet üzerinden oynatmak üzere ‘’sanal ortam bayii’’ ruhsatı verebilir.

3- Ne yapmak yasa dışı bahistir?

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak.

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak.

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek.

Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek.

4- Yasa dışı bahis hangi kanunda düzenlenmiştir?

5278 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

5- Yasa dışı bahis suçunun cezası nedir?

Yasa dışı bahis oynama cezası 7258 sayılı Kanun m. 5/1-d ile düzenlenir. Buna göre yasa dışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 bin liradan 20000 liraya kadar idari para cezasına hükmedilir.