8 Soruda ‘Sağlıklı Olmasa Yemem’ Dediğin O Yemeği Ortaya Çıkarıyoruz!

Somon ve sebzeyi sağlıklı olmasa tüketmeyeceğine eminiz. Sen zaten beyaz ette de tavuk tercih ediyorsun. Bu yüzden somonun vitamininden, etinden yararlanmak istiyorsun ama öyle pek de zevkle yediğini söyleyemeyiz. Eğer sağlıklı olmasaydı yanına yaklaştırmayacağına eminiz! Ancak bu yemeği bir de Airfryer'da az yağ ile hafif bir şekilde yaptığını düşün! Hem daha lezzetli hem de daha hafif olduğunu göreceksin!