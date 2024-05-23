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8 Soruda ‘Sağlıklı Olmasa Yemem’ Dediğin O Yemeği Ortaya Çıkarıyoruz!

etiket 8 Soruda ‘Sağlıklı Olmasa Yemem’ Dediğin O Yemeği Ortaya Çıkarıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 21:01

O bir türlü sevmediğin ama sırf sağlıklı diye yediğin yemek ne? E hazırsan sen testi çöz, biz de yemeği bulalım!

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1. Öncelikle tarafını seç, tatlı mı tuzlu mu?

2. Peki sıcak mı soğuk mu?

3. En sevdiğin mutfak hangisi?

4. Genellikle yemek hazırlamak için ne kadar vakit ayırırsın?

5. En sevdiğin eti söyler misin?

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6. Ana yemeğin yanında hangisini tercih edersin?

7. Peki senin en sevdiğin tatlı bunlardan hangisi?

8. Son olarak bu akşam hangisini yemek istersin?

Kesinlikle mercimek çorbası!

Kesinlikle mercimek çorbası!

Sen zaten çok fazla çorba da sevmiyorsun ama mercimek çorbasını proteininden yiyorsun. Pek de severek yediğini söyleyemeyiz tabii. Onun yerine içine kinoa veya mercimek katılmış salatalar veya atıştırmalıklar daha çok ilgini çekiyor diyebiliriz!

Kesinlikle somon ve sebze!

Kesinlikle somon ve sebze!

Somon ve sebzeyi sağlıklı olmasa tüketmeyeceğine eminiz. Sen zaten beyaz ette de tavuk tercih ediyorsun. Bu yüzden somonun vitamininden, etinden yararlanmak istiyorsun ama öyle pek de zevkle yediğini söyleyemeyiz. Eğer sağlıklı olmasaydı yanına yaklaştırmayacağına eminiz! Ancak bu yemeği bir de Airfryer'da az yağ ile hafif bir şekilde yaptığını düşün! Hem daha lezzetli hem de daha hafif olduğunu göreceksin!

Kesinlikle ıspanak!

Kesinlikle ıspanak!

Senin aklına yemek deyince daha çok şerbetli, tuzlu, etli şeyler geliyor. O yüzden sebzelerle aran zaten pek iyi değil. Ispanak yemekten de pek haz etmiyorsun. Yine de yoğurtla ve farklı alternatiflerle tüketmeye çalışıyorsun. Yerken pek keyif almadığını biliyoruz.

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