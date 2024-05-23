8 Soruda ‘Sağlıklı Olmasa Yemem’ Dediğin O Yemeği Ortaya Çıkarıyoruz!
8 Soruda ‘Sağlıklı Olmasa Yemem’ Dediğin O Yemeği Ortaya Çıkarıyoruz!
O bir türlü sevmediğin ama sırf sağlıklı diye yediğin yemek ne? E hazırsan sen testi çöz, biz de yemeği bulalım!
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1. Öncelikle tarafını seç, tatlı mı tuzlu mu?
2. Peki sıcak mı soğuk mu?
3. En sevdiğin mutfak hangisi?
4. Genellikle yemek hazırlamak için ne kadar vakit ayırırsın?
5. En sevdiğin eti söyler misin?
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