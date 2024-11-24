8 Soruda Partnerinle İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!
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8 Soruda Partnerinle İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!
İlişkiler, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Ancak, her ilişki sağlıklı bir temele dayanmaz. Partnerinle olan bağını değerlendirmek için kısa bir test yapmaya ne dersin? Bu 8 soruluk test, ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan, seni teste alalım👇
Not: İçeriklerimiz eğlence amaçlıdır.
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Birbirinizin kişisel sınırlarınıza saygı gösteriyor musunuz?
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2. Yaşadığınız anlaşmazlıkları nasıl çözüyorsunuz?
3. Son bir hafta içinde hiç küs uyudunuz mu?
4. Bir düşün bakalım! Partnerine ne kadar güveniyorsun? Puanla!
5. Diyelim ki, partnerin bir iş seyahatine gitti ve telefonuna iki saat kadar ulaşamadın. Ne düşünürsün?
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