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8 Soruda Partnerinle İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!

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etiket 8 Soruda Partnerinle İlişkinizin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 18:01

İlişkiler, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Ancak, her ilişki sağlıklı bir temele dayanmaz. Partnerinle olan bağını değerlendirmek için kısa bir test yapmaya ne dersin? Bu 8 soruluk test, ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu anlamana yardımcı olacak. 

Hazırsan, seni teste alalım👇

Not: İçeriklerimiz eğlence amaçlıdır.

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Birbirinizin kişisel sınırlarınıza saygı gösteriyor musunuz?

2. Yaşadığınız anlaşmazlıkları nasıl çözüyorsunuz?

3. Son bir hafta içinde hiç küs uyudunuz mu?

4. Bir düşün bakalım! Partnerine ne kadar güveniyorsun? Puanla!

5. Diyelim ki, partnerin bir iş seyahatine gitti ve telefonuna iki saat kadar ulaşamadın. Ne düşünürsün?

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6. Aşağıdakilerden hangisi bir ilişkide senin için daha önemli?

7. İtiraf zamanı, lütfen açık ol. Yaşadığın ilişki seni gerçekten tam anlamıyla mutlu ediyor mu?

8. Son olarak, zor zamanlarında partnerinin seni yeterince desteklediğini hissediyor musun?

Çok sağlıklı!

İlişkiniz gerçekten de sağlıklı ve güçlü bir temele sahip. Partnerinle aranızdaki iletişim açık ve dürüst; her konuda rahatça konuşabiliyorsunuz. Anlaşamadığınız noktalar olsa bile, bunları yapıcı bir şekilde çözmeyi başarıyorsunuz. O, hayatının en karmaşık dönemlerinde bile güvenli limanın olup, içindeki huzuru sağlıyor. Birbirinize sadece duygusal olarak değil, hayatta karşılaştığınız zorluklar karşısında da destek oluyorsunuz. Bu bağlılık, ilişkinizin temel taşlarını oluşturuyor ve her geçen gün daha da derinleşiyor. Birbirinize sahi olduğunuz için gerçekten çok şanslısınız!

Çaba gösteriyorsunuz!

İlişkinizde iletişiminiz genel olarak iyi ama geliştirmeniz gereken bazı alanlar var. Sevgi ve tutku dolu bir bağınız var, ancak bazen birbirinizin sınırlarını istemeden aşabiliyorsunuz. Bu durumun farkındasınız ve düzeltmek için heveslisiniz. Sevgi ve anlayışın her sorunu çözebileceğine inanıyoruz; bu konuda kararlı olmanız çok önemli. Birbirinizi daha iyi anlamak ve sınırlarınızı netleştirmek için çaba gösterin, bunu yaptığınızda ilişkinizin kalitesi artacak. Duygu ve düşüncelerinizi açıkça ifade etmeyi alışkanlık haline getirirseniz, daha sağlıklı bir iletişim şekline sahip olacaksınız. Aşkınız kesinlikle bunu hak ediyor.

Üzgünüz!

İlişkiniz pek de sağlıklı bir yapıda değil gibi görünüyor. Birçok konuda birbirinizi yıpratıyorsunuz ve bu durum sizi biraz zorlamaya başladı. İlişki, birlik olmayı gerektiriyor, ama çoğu zaman kendinin anlaşılmadığını hissediyorsun. Bu durumu birlikte ele almalı ve çözmek için çaba göstermelisiniz. Sonuçta, işin içinde sevgi varsa her şeyin bir çözümü vardır. İletişiminizi güçlendirip, birbirinizi daha iyi anlamak için adımlar atmalısınız. Bu süreçte, aranızdaki bağı yeniden inşa edebilir ve çok yakın zamanda daha sağlıklı bir ilişki kurabilirsiniz.

miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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