8 Nisan Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün ailevi nedenlerle yaşadığın travmaları iyileştirme ve yaraları sarma zamanı. Güneş ve Chiron kavuşumu, içsel dünyanda derin bir iyileşme sürecini tetikliyor. Bunu bir fırsata çevirebilirsin. Yaralarını sarmana yardımcı olacak kişilerin yanında olmasına izin ver. Bir dost eli ya da sıcak bir sevgi sarılışı sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelebilir.

Ailevi ya da sosyal ilişkilerle ilgili konularda beklentilerinden kurtul. Biraz serbest bırakarak insanların tavır ve davranışlarını izle. Bu sayede geçmiş sorunlarla yüzleşmen ve sorunları çözmen kolaylaşabilir. Aşk hayatında ise geçmişten gelen duygusal bagajı bırakma ve yeni başlangıçlar yapma fırsatı bulacaksın. Yanında olduğun kişi mi, yoksa senin yanında olmak isteyen mi? Karar verirken kalbinin sesini dinle. Bu arada, kendine olan güvenini artıracak yaratıcılığını kullanman gereken yeni projelerde öne çıkabilirsin. Biraz profesyonel hayata yönelmek iyi bir tercih olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...