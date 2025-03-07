8 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün pek çok duyguyu bir arada yaşayabilirsin. Beklenmedik duygu geçişleri, çabuk değişen hisler ve biraz da dengesizlikten muzdarip olabilirsin. Kendini bir an mutlu bir an bıkkın hissedebilir, hem enerjik hem durgun anlar yaşayabilirsin.

Tabii bu durum seni biraz yorabilir. Zira dengesizliklerden ve iniş çıkışlardan pek de hoşlanmayan bir yapın var. Ancak ayak uydurmaya odaklanarak süreci kolayca atlatabilirsin. Hatta bu dengesizlik sana iyi de gelebilir. İpin ucunuz kaçırmak, oluruna bırakmak ve akışta kalmak motivasyonunu yükseltecektir.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Duygusal anlamda yaşadığın değişimler ilişkilerine de yansıyabilir. Hafta sonunu yalnız geçirmeyi bile düşünebilirsin. Bize soracak olursan tüm duygularınla güzel bir gün seni bekliyor. Yaşamaktan zevk al ve her zamanki denge arayışından bir an da olsa vazgeç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...