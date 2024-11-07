8 Kasım Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün özgürlük ihtiyacın artacak! Haftanın stresinden uzaklaşıp kendine yeni yollar çizmek isteyeceksin. Sahi, bu hafta sonu nereye gidiyorsun? Belki de önümüzdeki saatleri sevdiklerine ayırmak iyi bir plan olabilir. Onlarla birlikte senin yaptığın plana göre, plansızlığı yaşamak... Güneş ile Uranüs'ün arasındaki karşıtlık ilişkisi, tam da bunu gerektiriyor!

Beklenmedik aile içi yakınlaşmalardan söz edeceğiz. Belki de küslükler son bulacak. Sevenler kavuşacak. Bir süredir ayrılık aşamasında ya da boşanma sürecinde olduğun eşin ile yeniden bir araya gelebilirsin. Bu ara eskiye rağbet var!

Öte yandan seni sınırlarından kurtaracak çözümler de bulmalısın. Hadi kendin için yeni bir iş ya da macera aramaya başla. Haftanın sonun gününde aklına geleni yapmak isteyeceksin. Maddi dengeleri düşünmeksizin işten ayrılmak da onlardan biri! Açıkçası bu çılgınlığın sonunda pişman da olmayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...