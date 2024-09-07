8 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün söylemlerine dikkat etmen gerekebilir. Özellikle yakın çevrende arandaki ilişkileri dikkatli bir şekilde yönetmelisin. Elbette seni incitenleri fark ettiğinde onlara tepki vereceksin. Fakat buna en doğru ve centilmen şekilde yapmalısın. Güneş ile Satürn arasındaki karşıt açının enerjisiyle kontrolü kaybetmek, gerçek anlamda kaybetmene sebep olur.

Tam da bu noktada daha sistemli ve planlı olmalısın. Sivri dilini ortaya çıkartmadan önce hakkını almaya odaklanmalısın. Öfkeni kontrol etmeli, haklı iken haksız duruma düşmemelisin. Akıllı çözümlerle iyiliğin tarafında yer almalı, bu sayede elde edeceğiniz zaferleri kutlamaya da hazır olmalısın.

Tüm bu sorunların üzerine sünger çekmek ve yeniden başlamak için hazır olduğunda tek yönlü bir bilet alabilirsin. Daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya hazırsın. Belki bunun öncesinde kısa bir tatil yapmak ve kafanı dinlemek de iyi olabilir. Bu yolculukta yanında olmasını istediğin kişiyi seçmelisin. Tutkuyla bağlandığın partnerin ya da eski aşkın aklındaki en önemli isim olabilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...