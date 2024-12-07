8 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ailevi meselelere odaklandığın bir Pazar günü seni bekliyor. Hane içinde sorumluluk alan kişi sen olacaksın. Özellikle aile büyüklerinin ihtiyaçlarını karşılayan, onlara yumuşak bir yaklaşımla destek olan taraf olacaksın. Basit doktor randevuları, ödemeler, alışverişler ve finansal düzenlemeler konusunda yol gösterici olacaksın. Ailene verdiğin güven ve destek ile geniş ailende de otorite figür haline geleceksin.

Tam da bu aşamada kendin için de bir şeyler yapmanı önermek istiyoruz! Kendine ve duygusal sınırlarına yeterince zaman ayırıyor musun? Bize soracak olursan, retroda en çok kendini ihmal edeceksin. Geçmişten beri üstlendiğin bazı yüklerin artık sana ağır geldiğini fark edeceksin. Belki de duygusal sınırlarını yeniden çizmenin zamanı gelmiştir.

Biraz sorumluluklar ve sorunlardan sıyrılmak iyi bir başlangıç olabilir. Kendine zaman ayır ve kendin için bir şeyler yap! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...