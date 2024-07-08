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8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası Aprakşad Necm Yantra

etiket 8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası Aprakşad Necm Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 10:31

Anne karnında gerçekleşen Ay ve Güneş tutulmalarının güçlü etkilerini Ata soyumuzun olumlu Akaşa kayıtlarını soydan soya yaşamlarımıza taşıyan 800 yılda bir gerçekleşen Satürn ve Jüpiter’in  birbirleri ile kavuşup ve yakınlıkta olduğu güçlü ve dönüştürücü enerjilerini doğum haritamızda  bulunduğu evlerde etkili kılar.

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Bu güçlü yantranın üzerindeki her sembol ve trigonemetrik değerler altın oranın merkezinde buluşur.

Bu güçlü yantranın üzerindeki her sembol ve trigonemetrik değerler altın oranın merkezinde buluşur.

Arpakşad Necm Yantra hayat yolculuğumuzda hedeflerimize ulaşmakta bizi akılcı ve cesaretli kılar. Maddi ve manevi dünya arasındaki bağı güçlendirmede anahtar görevi görür ruhani fiziki gizli açık düşmanlıklardan koruyucudur. Ateş ve toprak burçlarının ilk dekanında doğan kişiler tarafından kullanılabilir. Kişisel doğum haritası incelendikten sonra dört element ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel olarak hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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