8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası Aprakşad Necm Yantra
8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası Aprakşad Necm Yantra
Anne karnında gerçekleşen Ay ve Güneş tutulmalarının güçlü etkilerini Ata soyumuzun olumlu Akaşa kayıtlarını soydan soya yaşamlarımıza taşıyan 800 yılda bir gerçekleşen Satürn ve Jüpiter’in birbirleri ile kavuşup ve yakınlıkta olduğu güçlü ve dönüştürücü enerjilerini doğum haritamızda bulunduğu evlerde etkili kılar.
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Bu güçlü yantranın üzerindeki her sembol ve trigonemetrik değerler altın oranın merkezinde buluşur.
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