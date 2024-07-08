8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Yantrası Aprakşad Necm Yantra

Arpakşad Necm Yantra hayat yolculuğumuzda hedeflerimize ulaşmakta bizi akılcı ve cesaretli kılar. Maddi ve manevi dünya arasındaki bağı güçlendirmede anahtar görevi görür ruhani fiziki gizli açık düşmanlıklardan koruyucudur. Ateş ve toprak burçlarının ilk dekanında doğan kişiler tarafından kullanılabilir. Kişisel doğum haritası incelendikten sonra dört element ve gezegen saatlerine uygun olarak altın, bakır, gümüş ya da oniks olarak kişiyse özel olarak hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio