8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Rutil Kuvars, Yin Yang Enerjisini Dengeler!

Kişisel ve mekânsal tüm negatif enerjiyi ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve zihninizi şimdiki ana getirir. Rutil kuvarsınızı akan suda arındırın ve niyetinizi, kendinizin mümkün olan en yüksek versiyonunuza taşımak yaşamınızı iyileştirmek için niyetlerler ile rutil kuvarsınızı tohumlayarak programlayın.

Rutil kuvars kristallerinizin bakımı söz konusu olduğunda, bunların hassas olduklarını ve kolayca kırılabileceklerini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, sert kimyasallara veya aşırı sıcaklıklara maruz kalmalarını önlemeliyiz ayrıca rutil kuvarsların kolayca çizilebileceğinden temizlerken dikkatli olmak önemlidir.

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