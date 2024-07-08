8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Rutil Kuvars, Yin Yang Enerjisini Dengeler!
8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Rutil Kuvars, Yin Yang Enerjisini Dengeler!
Rutil kuvars, duygusal yaraları iyileştirdiği ve ruhsal bir uyanışa giden yolu açtığı için etkili bir antidepresan gibi kullanan kişiye fayda sağlar. Rutil kuvars, yaratıcılığı, kendini ifade etmeyi ve iletişimi desteklemeye yardımcı olabilecek güçlü bir değerli taştır. Ayrıca iyi şansı çekmenize ve arzularınızı tezahür ettirmenize yardımcı olabilir. Ek olarak, bu taş bilincinizi genişletirken aurik alanınızı temizlemenize ve arındırmanıza yardımcı olabilir.
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Ev ya da iş yerlerimizde negatif enerji ve radyasyon enerjilerini dönüştürür.
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