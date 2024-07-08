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8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Rutil Kuvars, Yin Yang Enerjisini Dengeler!

etiket 8 - 14 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Rutil Kuvars, Yin Yang Enerjisini Dengeler!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 10:01

Rutil kuvars, duygusal yaraları iyileştirdiği ve ruhsal bir uyanışa giden yolu açtığı için etkili bir antidepresan gibi kullanan kişiye fayda sağlar. Rutil kuvars, yaratıcılığı, kendini ifade etmeyi ve iletişimi desteklemeye yardımcı olabilecek güçlü bir değerli taştır. Ayrıca iyi şansı çekmenize ve arzularınızı tezahür ettirmenize yardımcı olabilir. Ek olarak, bu taş bilincinizi genişletirken aurik alanınızı temizlemenize ve arındırmanıza yardımcı olabilir.

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Ev ya da iş yerlerimizde negatif enerji ve radyasyon enerjilerini dönüştürür.

Ev ya da iş yerlerimizde negatif enerji ve radyasyon enerjilerini dönüştürür.

Kişisel ve mekânsal tüm negatif enerjiyi ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve zihninizi şimdiki ana getirir. Rutil kuvarsınızı akan suda arındırın ve niyetinizi, kendinizin mümkün olan en yüksek versiyonunuza taşımak yaşamınızı iyileştirmek için niyetlerler ile rutil kuvarsınızı tohumlayarak programlayın.

Rutil kuvars kristallerinizin bakımı söz konusu olduğunda, bunların hassas olduklarını ve kolayca kırılabileceklerini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, sert kimyasallara veya aşırı sıcaklıklara maruz kalmalarını önlemeliyiz ayrıca rutil kuvarsların kolayca çizilebileceğinden temizlerken dikkatli olmak önemlidir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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