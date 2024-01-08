Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
8 – 14 Ocak 2024 Haftalık Kişisel Numeroskobunuz

etiket 8 – 14 Ocak 2024 Haftalık Kişisel Numeroskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 07:01

“Dalından şüphe ettiğin ağacın, gölgesinde soluklanmayacaksın!” Paulo Coelho

Haftanın Numerolojik Sayısı 8024

Haftalık tahmininizi okumak için kişisel yıl numaranızı bilmeniz gerekir. Bu sayı sizin için 2024 boyunca aynı kalacaktır, dolayısıyla bunu yalnızca bir kez hesaplamanız ve ardından her hafta bu sayı tahminini okumanız yeterlidir!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kişisel yıl numaranızı hesaplayın

Kişisel yıl numaranızı hesaplayın

2024 yılına doğduğunuz günü ve doğduğunuz ayı eklemeniz yeterli.

İşte 2 kısa örnek:

27 Ağustos'ta doğduysanız (doğum yılınızın bu hesaplamayla ilgisi yoktur), kişisel yıl numaranız 7'dir çünkü:

2 + 7 (gün) + 8 (ay) + 2 + 0 + 2 + 4 = 25

2+5 = 7

4 Kasım'da doğduysanız kişisel yılınız 5'tir çünkü:

4 (gün) + 1 +1 (ay) + 2 + 0 + 2 + 4 = 14

1 + 4 = 5

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

Kişisel yılınız 1 ise haftalık tahmin

Bu hafta işte dikkatli adımlar atmalı, yatırım planlarınızı emin olmadan  yapmamalısınız. Özel yaşamınızda fedakârlık sırası sizde, mücadele ederseniz mutlu olursunuz. 

Kişisel yılınız 2 ise haftalık tahmin

8024 ile finansal sorunlarınız çözülmeye başlıyor. İş hayatınızda sorumluluk almalısınız. Yenilikçi yaklaşımlarımız mesleki olarak başarınızı yükseltecek. 

Kişisel yılınız 3 ise haftalık tahmin

Bu hafta özel yaşamınızda olumlu gelişmeler sizleri karşılıyor. Bu enerjiyi doğdu değerlendirin. Korkularınızın, gururunuzun mutluluğunuzu gölgelemesine izin vermeyin. 

Kişisel yılınız 4 ise haftalık tahmin

Bu hafta iş hayatınızda inatlaşmalardan uzak durmalı, yapılan uyarıları dikkate almalı, sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz. Finansal konularda ise şans sizden yana. 

Kişisel yılınız 5 ise haftalık tahmin

Bu hafta aşkta ve işte düşünce yapınızı dönüştürdüğünüzde başarı da sevgi de en güzel hali ile akacak. Yaşamınızda dikkat etmeniz gereken tek konu arkadaşlıklarınız. Kıskançlıklara karşı iş ve özel yaşamınızı korumalısınız. 

Kişisel yılınız 6 ise haftalık tahmin

Hafta boyunca iş başvurularınız olumlu sonuçlanabilir. Yapmak istediğiniz değişimleri gerçekleştirebilir çok daha iyi şartlara erişebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise küçük detaylara takılıp kalmayın. 

Kişisel yılınız 7 ise haftalık tahmin

Bu hafta iş ve eğitim hayatınızda hedeflerinizi yeniden yapılandırmalı, bilmedikleriniz hakkında konuşmadan öğrenmeye odaklanmalısınız. Özel yaşamınızda ise duygusal gelgitlerinizin yüksek olduğu bir haftadasınız. Ani kararlardan kaçının. 

Kişisel yılınız 8 ise haftalık tahmin

Finansal konular ve ortaklıklarda şans sizden yana. Bürokratik sorunları aşacağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. Girişimci olmaktan korkmayın, özel yaşamınızda ise akışta kalın. 

Kişisel yılınız 9 ise haftalık tahmin

Bu hafta komşular ve çalışma arkadaşlarınızla tartışmalardan uzak durmalısınız. Aksi takdirde iş hayatınız etkilenecek, zor durumda kalacaksınız. Özel yaşamınızda ise her yaklaşımın altında başka manalar aramaktan vazgeçin. 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0