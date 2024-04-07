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8 - 14 Nisan 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 8 - 14 Nisan 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 00:27

8 - 14 Nisan 2024 haftalık burç yorumları

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Koç

Koç

Jüpiter'in etkisi sizleri iş ile ilgili alanlarda destekleyecek. Ancak Merkür, yüzeye çıkacak sorunlar olacağından yeni zorlukları kabul etmeniz gerekebileceğini öne sürüyor. İş hayatınızda risk almaktan kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Kendinizi aynı eski sorunların içinde sıkışıp kalmış gibi hissetmeniz yanlış kararlara sebep olmasın. İş ile ilgili, stratejilerinizi yeniden değerlendirin. Aşk hayatınız ve ilişki konularınız söz konusu olduğunda, gerçekler ile yüzleşme zamanınız geldi. Duygularınızı samimi niyetle ifade etmelisiniz. Sağlığınız ile ilgili konularda hafta boyunca mevsimsel sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz.

Boğa

Hafta başlarken Jüpiter önünüze yeni fırsatlar getirecek. Yaşamış olduğunuz resmî ve finansal sorunlar çözülüyor. Salı gününden itibaren sizin için faydalı olacak ve kendinizi istikrarlı bir döngünün içinde bulacaksınız. Bu hafta gezegenler sizi alışkanlıklarınızı iyileştirmeye ve daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmeye odaklanmaya zorlayabilir. Hafta ortasından itibaren tüm kaygı ve stresinizden arınacaksınız. Özel yaşamınızda ise istikrar sizden yana.

İkizler

Merkür sizleri bu hafta zorlayabilir. Finansal konular sizi etkiliyorsa, akıllı fikirlerinizi açığa çıkarmalı ve bu fikirlerden daha fazla kazanç elde etmeye çalışmalısınız. Ayrıca ilişkinize daha fazla odaklanmanız gerekecek çünkü bu, ciddi olmanın ve geleceğiniz için sorumluluk almanın zamanı olabilir. Hafta boyunca düşme çarpma yaralanmalara dikkat etmeli aceleci yaklaşımlar içinde olmamaya gayret etmelisiniz.

Yengeç

Bu hafta Merkür size mevcut yatırım planlarını ve finansal büyüme stratejilerini analiz etme fırsatı verecek. Finansal gelişmeyi sağlamak için tamamen yeni çalışma yöntemleri formüle etmeniz gerekebilir. Özellikle ikili ilişkiler aile ve arkadaşlıklarda Satürn sizi kırılganlığa sürükleyeceği için kendinizi hayal kırıklığına uğratmamalısınız. Özel yaşamınızda ise şanslı gelişmelere hazır olun ve akışta kalın.

Aslan

Aslan

Merkür, bu hafta dolandırılmalara karşı uyarıyor sizi paranızı yatırımlarınızı bilmediğiniz alanlara yapmamalısınız. Merkür sizleri bir hayli zorlayabilir.  İşiniz ile ilgili alanlarda gizliliğe önem verin ve iyi niyetle aldığınız kararları paylaşmayın. Sağlığınız düzeliyor ve aşk hayatınızda her şey istediğinizden daha iyiye gidiyor. Sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçirmeyi seçin ve sevginizi ifade edin.

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Başak

Bu hafta finansal konularda, Satürn etkisinden dolayı bazı gecikmeler ve zorluklar yaşanabilir. Bu sorunları aşmak için daha yaratıcı düşünmeniz gerekir. Bu hafta boyunca yapılan mali işlemler veya herhangi bir sözleşme, size olumlu sonuçlar verecek gibi görünüyor. Gayrimenkul, araç satın alabilir veya evinize yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Venüs aşk hayatınız ve yeni ilişkiler geliştirmeniz için iyi bir haftaya işaret ederken akışta ve kabul de kalmalısınız.

Terazi

Hafta başlarken bazı engeller ortaya çıkabilir ve iş performansınızı etkileyebilir. Hemen silkelenin ve ilerlemeye kararlı olun. Satürn'ün etkisiyle bazı gecikmeler ve zorluklar yaşansa da aşacaksınız. Çabalarınız olumlu sonuçlar ve kazanımlar getirebilir. Özel yaşamınızda gelecek bir mesaj ya da telefonla heyecanlı gelişmeler sizleri karşılıyor.

Akrep

Bu hafta kariyerinizde istikrarlı bir ilerleme kaydedebileceksiniz. Jüpiter'in olumlu desteği nedeniyle, bu hafta finansal kazanımların tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. Venüs ve Mars'ın birleşik etkisi, aşk hayatınızı renklendirecek eş ya da sevgiliniz ile huzuru yakalayıp anlayışla aşk ile birbirinizi tamamlayabileceksiniz.

Yay

Yay

Bu hafta Güney Ay Düğümü'nün karmaşık enerjisi, haftanın ilk yarısında mali durumunuzu da etkileyebilir. Yatırım planlarından uzak durun. Özel yaşamınızda evliyseniz ya da ciddi bir ilişkiniz varsa bu hafta sizin için olumlu geçecek. Artık sevdiğiniz kişiyle çok daha iyi bir ilişki bekleyebilirsiniz ve bu nedenle iyi vakit geçirmenin tadını çıkarabileceksiniz. Araç kullanırken dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durmalısınız.

Oğlak

Satürn bu haftanın başında bazı zorluklara ve engellere neden olabilir özellikle iş hayatınızda sizi yanlış yönlendirebilecek kişilere dikkat edin. Bu konulara dikkat ettiğinizde finansal planlamanız engelleri kaldırmanıza ve hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Hafta başlarken Mars, yanlış yönlendirilmiş veya geçmişinizle ilgili olabilecek duyguları uyandırabilir. Geçmişte yaşanan bazı olaylar özel yaşamınızda eş ya da sevgiliniz ile tartışmalara yol açabilir.

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Kova

Bu hafta Jüpiter, kariyerinizde ilerlemeniz için cesaret verici enerjileri barındırıyor, yeteneklerinizi göstermek için birçok şansınız olacak. Bu hafta Venüs'ün etkisi sizin için çok iyi finansal beklentilerin habercisi. Hafta ilerledikçe bazı finansal beklenmedik gelişmeler de bekleyebilirsiniz. Bu hafta boyunca aile ortamı mutlu ve uyumlu olacak. Özel yaşamınızda ise barışmalar romantik anlara hazır olun ve kabulde aklın.

Balık

Bu hafta Satürn sizi işinizdeki boşlukları doldurmayı ve başarıya giden yolda ilerlemek için destekleyecek sizleri. Hafta boyunca, gezegensel kuvvetler finansal beklentileriniz için bazı umut verici sonuçlar getirebilir. Jüpiter ufkunuzu genişletecek ve sizi daha iyi kazanç fırsatlarına yönlendirecektir. Özel yaşamınızda ise sorunların üstünü kapatmak yerine konuşmayı tercih etmenin tam zamanı.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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