8 - 14 Nisan 2024 haftalık burç yorumları

Bu hafta finansal konularda, Satürn etkisinden dolayı bazı gecikmeler ve zorluklar yaşanabilir. Bu sorunları aşmak için daha yaratıcı düşünmeniz gerekir. Bu hafta boyunca yapılan mali işlemler veya herhangi bir sözleşme, size olumlu sonuçlar verecek gibi görünüyor. Gayrimenkul, araç satın alabilir veya evinize yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Venüs aşk hayatınız ve yeni ilişkiler geliştirmeniz için iyi bir haftaya işaret ederken akışta ve kabul de kalmalısınız.