7 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz duygusallaşabilirsin! Hislerini saklamakta zorluk çekebilir, beyaz yalanlar bile söyleyemeyecek bir gerçeklikle sınanabilirsin. Hatta bugün sana, 'Doğruluk mu, yoksa cesaret mi?' desek, istemesen de doğruluğu seçersin!

Tam da bu aşamada bazı itiraflarda bulunabilirsin. Aşkı yaşamak için harika bir gün, ancak partnerinden gizlediğin sırların varsa dikkat etmelisin. Zira bugün küçük sırlar büyük meselelere yol açabilir. Kıskançlık ile başın derde girebilir.

Tabii bu dürüstlüğün sana kazandıracakları da olacak. Sevdiklerinle ve hatta üstlerinle arandaki saygı ve güven bağı gelişecek. İş hayatında otorite sahibi olacaksın. Yeni bir düzen kurup bu düzenin içerisinde söz sahibi olmaya ne desin? Bize soracak olursan, patron olmak için de bir hayli iyi bir gün. Belki sonunda istifa edip kendi işini kurmak için de harekete geçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...