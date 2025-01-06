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7 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.01.2025 - 19:01

Gücü sevdiklerinizden alacaksınız. Peki 7 Ocak Salı gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Ocak Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sevdiklerinden destek ve güç alacaksın. Özellikle ailenle yakın olmak isteyeceksin. Birtakım sağlık sorunlarını tamamen ardında bırakmak üzeresin. Bir süredir verdiğin mücadelenin karşılığını alacaksın. Adeta şifalanacak ve iyileşeceksin. 

Mars'ın Chiron ile birlikte yolunu aydınlattığı bu dönemde manevi anlamda güçleneceksin. Tam da bu aşamada geçmiş gündeme gelebilir: Eski ve güzel günler... Tozlu hatıraların arasından çıka gelen yarım kalmış hikayeler tamamlanabilir. Ruhen ve bedenen güçlü olduğun bu dönemde yaralarını sarmak senin elinde. Ya geçmişe veda edeceksin ya da eski aşkın yeni olmasını isteyeceksin! 

Eğer geçmiş işler ve projeler de gündeme gelirse, bu konuda kararlı olmanı istemeliyiz. Profesyonel hayatında geçmişe dönme, deneneni deneme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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