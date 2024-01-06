7 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aile arasında küçük tartışmalar yaşayabilirsin. Sakin kalmaya çalışmalı ve dengeyi bulmalısın. Olumsuzluk olarak değerlendirdiğin bir takım ailevi konuların aslında hayatını güzelleştirme fırsatı olduğunu fark edebilirsin. Günün ikinci yarısına hazır ol! Sağlık sorunları ve tartışmaların son bulmasıyla aile yaşantın tamamen değişebilir. Biraz sakin düşünüp denge ve uyumu bulmanın tüm aileni iyileştireceğini kim bilebilirdi ki?

Gelelim günün ikinci gündemine: Para kazanmak! Bu konuda da için rahat olmalı, çünkü yüklü bir miktarda para veya mülk hanenize bolluk ve refah getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...