7 Ocak Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ertelediğin planlar gündeminde yer alacak. Mars'tan aldığın cesaret ile özellikle maddi anlamda hızlı ve akılcı olacaksın. Daha önce yapmayı planladığın ancak vakit ya da nakit bulamadığın yatırımlara öncelik vereceksin. Bütçeni de yeniden gözden geçirebilir, harcamalarını da yatırımlarını iyileştirecek şekilde planlayabilirsin.

Değerli olanın daha da değerleneceği bir güne başlıyorsun. Paranı, vaktini, enerjini ve sevgini katlayabilirsin... Sana iyi gelen duygulara, sana iyi gelen işlere ve güvendiğin konulara odaklan. İç sesini takip et, doğru yolda olduğunu göreceksin.

İç sesinden söz etmişken, kalbin seni bir yabancıya götürürse dikkatli ol. Bu kişi ruh eşin olabilir. Duygusal anlamda güçlenmeni sağlayan derin bağlar kurabilir, aşkı bulabilirsin. Tabii yeni tanıştığın birine güven duymadan önce temkinli olmak da fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...