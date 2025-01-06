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7 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.01.2025 - 19:01

Sınırların ötesine geçebilirsiniz. Peki 7 Ocak Salı gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Ocak Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yurt dışından gelebilecek tekliflere ve uluslararası düzeyde işlere hazır olmalısın. Bugün yapacağın iş ya da vize görüşmelerinde kendini açıkça dile getirmekten kaçınmamalısın. Ne istediğini bilen ve kendinden emin bir duruş sergilemelisin. Bu aşamda dil yeteneklerine de güvenmelisin. 

Mars'ın devam eden güçlü çekimiyle birlikte ülke dışına çıkmaya hazır olmalısın. Olmaz diye düşündüğün planlar ve işler bir anda gerçeğe dönüşebilir. Yolunun bu denli açık olduğu bu dönemde henüz yapmadıysan, kurumsal şirketlere ve dünya çapında iş yapan kurumlara iş başvurusu da yapmalısın. Hızlı ol ve istediğini almak için insanlarla iletişim kurmaktan kaçınma.  

Gelelim aşk hayatına! İdeallerin ve hedeflerin uğruna bazı duygularını görmeden gelebilirsin. Bu biraz seni yorabilir. Ancak başarılı olacağın kesin. Kalbinin sesini ne kadar süre duymazdan gelebileceğini ise söylemek zor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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