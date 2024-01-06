7 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün finansal kaygıların ön plana çıkabilir. Bir süredir ertelediğin mali konular hakkında konuşma zamanı geldi. Kazancının artacağı bir hafta sonu seni bekliyor. Gayrimenkul ve alım satım gibi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Devamlı gelir haline gelecek bir kira, nafaka veya yatırım geri dönüşü seni bekliyor.

Kaygıların günün ikinci yarısında aldığın bu güzel haberlerle son bulabilir! Gelelim aşk hayatına: İyi bir başlangıçla aşk hayatın hareketlenebilir. Romantizme ve karşı cins tarafından sevilmeye ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin. Kim sevilmek istemez ki? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...