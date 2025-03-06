7 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün huzursuz ve kararsız olabilirsin. Hafta sonuna hazırlandığın bugün, ne istediğini kesin olarak kestiremeyebilirsin. Hatta aynı anda birden fazla şeyi isteyebilir, birine öncelik vermektense hırslarına kapılabilirsin. Dikkatli ol, duygularının yoğunlaştığı bu süreçte birtakım yanılgılar da yaşayabilirsin.

Aklın başka kalbin başka söylüyor olabilir mi? Özellikle de ailevi meseleler ve hane içi düzende yaşayacağın kafa karışıklıkları nedeniyle biraz zorlanabilirsin. Bu aşamada geniş ailenden biraz uzaklaşıp kendine alan açmak isteyebilirsin. Biraz yalnız kalmak sana iyi gelebilir. Bir de yalnız yaşamayı ve kendi düzenini kurarak değişimi arzulayabilirsin. Ancak bu kararından emin olmadan harekete geçmesen iyi edersin.

Yaşadığın huzursuzluğun bir başka sebebi ise iş hayatı olabilir. Düzen değiştirme merakı içerisine girdiysen, iş hayatında da yenilik arayabilirsin. Ya da ne yapmak istediğinden emin olmadığın için farklı heveslere yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...