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7 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.03.2025 - 19:06

Detaylara çokça takılabilirsiniz! Peki 7 Mart Cuma günü terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün detaylara fazlası ile takılabilirsin. Aşırı detaycı, mükemmeliyetçi ve hatta eleştirel bir tavır ile her şeyin kusursuz olması için abartılı çabalar serf edebilirsin. Tam da bu noktada küçük sorunları, basit hataları bile gözünde büyütebilirsin. Tabii bu durum iş ilişkilerinde zorlanmana, kimseye güvenmemene ya da tartışmalara neden olabilir. 

Bir yandan da kendini yormana neden olan bu mükemmeliyetçilik arzusu ile fazlaca sorumluluk alabilirsin. Ekibin lideri ya da takımın bir parçası olmak yerine yöneticisi olabilirsin. Aman dikkat, bu yaklaşımın ise etrafındaki insanlara hırslı ve kibirli olduğun mesajını verebilir. İş hayatında düzen pek de mutlu olmayacağın şekilde değişebilir. 

Gelelim aşk hayatına! Mükemmeliyetçilikten kaynaklanan kontrolcülüğün, partnerin için son derece yeni. Dolayısıyla bu tavır aranızda gerilime neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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