7 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün yüksek hedeflerle aşırıya kaçma potansiyeline sahipsin. Büyüme, gelişme ve ilerleme arzusu ile hırslarına kapılabilirsin. Yolunda yürüyerek başarıya ulaşma şansın ise bir hayli yüksek. Belirlediğin hedef her ne ise başarı seni bekliyor.

Tam da bu noktada gökyüzünün seni desteklediği gün içerisinde dikkatli ve odaklı da olacaksın. Bu yüzden günü iş görüşmeleri, yatırımcı toplantıları ve proje sunumları için değerlendirebilirsin. Takvimlerini gözden geçir, başarını artıracak adımlar atarak güç ve para elde edebilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Romantik konularda da birtakım hayallerin peşine düşme potansiyelin hayli yüksek. Aşkı derinlemesine yaşamak konusunda ısrarcı ve romantik olabilirsin. Hatta partnerini heyecanlandıracak sürprizlerle ilişkine renk de katabilirsin. Yoksa bir itiraf ve evlilik teklifi de mi geliyor? Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...