7 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içgüdülerine göre hareket edeceksin. Sezgilerinin sana yol gösterdiği bugün, yapmak istemediğin hiçbir şeye elini atmasan iyi edersin. Güvenmediğin bir yolda yürüme, tereddüt ettiğin biriyle baş başa kalma, başarılı olacağından emin olmadığın bir işi imza atma ve paranı kimseye emanet etme.

Tüm bunlar biraz seni germiş olabilir, ancak durum düşündüğün kadar endişe verici değil. Sadece bazı önlemler almanı istiyoruz. Daha sonra üzüleceğin, kırılacağın ya da zor duruma düşüneceğin bir işe girişmenden endişe ediyoruz. Adım adım retroya giderken maddi ve manevi anlamda güçlü kalmanı istiyoruz. Bu basit önlemlerde önümüzdeki günleri kolay atlatacaksın. Hatta kendine olan öz güveninin de arttığını hissedeceksin, çünkü bir başkasına güvenmene gerek kalmadan kendi kararlarını alacaksın.

Biraz da aşktan söz etmeye ne dersin? Duygusal anlamda güçlendiğin bu süreç, seni doğru kişiye götürecek. Sevgiye şans verirsen, yanında huzur bulduğun kişi ruh eşin olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...