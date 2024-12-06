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7 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.12.2024 - 19:05

Dinleyin... Çözümü bulacaksınız! Peki 7 Aralık Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dinlemelisin! Sevdiklerinin sesine kulak vermelisin. Sana yol göstermek isteyen, kararsızlıktan kurtarmak isteyen ve destek olmak isteyen kişilere bir şans vermelisin. Karamsarlıklarından kurtulup ikilemlerinden çıkmanı sağlayacak berraklığı bu sayede elde edeceksin. 

Göreceksin ki denge her zaman tek başına kurulmaz. Biliyoruz estetik duygun, yaratıcı gücün ve yeteneklerin bir hayli fazla. Her şeyi tek başına yönetebiliyor ve düzeni sağlayabiliyorsun. Ancak bu destek zorlanmanın önüne geçecek. Hayallerinin yarın değil bugün gerçek olmasını sağlayacak. İzin verirsen birkaç nasihat düşündüğünden çok daha yararlı olacak. İş hayatında ve özel hayatında taşlar bir anda yerine oturacak. 

Bu arada kendi sesine kulak vermeyi unutma! Kalbinin derinlerinde yeni heyecanlar aradığını biliyoruz. Bize soracak olursan, mevcut ilişkini canlandırmak ve tutkulu yakınlaşmalar için harika bir gün. Fakat eğer bekarsan, yeni aşklara yelken açmak için asla beklememelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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