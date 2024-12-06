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7 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

7 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
06.12.2024 - 19:04

Yapılacak çok iş var! Peki 7 Aralık Cumartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 7 Aralık Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün birtakım kararsızlıklar yaşayabilirsin. Konfor alanının içerisinde dahi ufak tefek güvensizlikler hissedebilirsin. Sevildiğinden ve önemsendiğinden emin olmak isteyebilirsin. Bu aşamada sadakat ile ilgili sorular zihnini meşgul edebilir. Bu durum ilişkilerine yansıyabilir... Belki de zihnindeki korkular seni ele geçiriyordur! 

Lütfen buna izin verme! Basit korkuların, bilinçaltındaki travmaların ya da endişelerin su yüzüne çıkabileceği bugün, güvenmeyi tercih etmelisin. Özellikle de ortada hiçbir sorun yok ise basit kaygılardan uzak durmalısın. Belki de bu hafta sonunu işe ayırmalısın. Zira kazanacağın bir dönemdesin. 

Finansal anlamda güçlendiğin bir ay olacak Aralık. Tam da bu yüzden, özellikle de ortak kaynakları birlikte yönettiğin iş birlikçilerin ile ilişkilerini sıkı tutmalısın. Yerinde riskler alarak öz kaynaklarını artırmanın yolunu bulmalısın. Son derece şanslı olduğun bu cumartesi gününü yeni iş bağlantıları kurarak geçirmelisin. Dinlenmek için yarını beklesen iyi olur, çünkü bugün halledecek çok işin var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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