7 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün imkansız görüneni kolaya çevireceksin! Hırsın ve azmin neredeyse tavan yapacak. İstediğini elde etmek konusunda gösterdiğin kararlılıkla hedefine ulaşacaksın. Bugüne kadar cesaretini kıran ya da geri çekilmeni sağlayan ne varsa üzerine yürüyeceksin.

Büyük işler başaracağından emin olduğumuz Başak burçlarının gücü eline aldığı döneme geldik. Kendini göstermene ya da ispatlamana gerek yok, sadece yolunda yürü. Başkaları ile yarış yapma, hatta kendinle bile yarışma. Çünkü kendini bir hedef belirledin ve artık o hedefe ulaşmalısın. Araya giren pek çok sorun ve motivasyon kayıpları artık geride kaldı. Bu aşamada bir süredir başlamayı planladığın, ancak ertelediğin projelere de adım atabilirsin.

Hayatının merkezinde hırs ve başarı varken, aşk da olur mu dersin? Bize soracak olursan olur! Eğer bakmak istersen gözlerinin içine bakan kişiyi göreceksin. Bana büyük bir tutku ile aşık olan kişi yakın zamanda kalbini çalabilir. Aşka kapılmak ise düşündüğün kadar kötü olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...