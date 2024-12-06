7 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden farklı olacak. Sana rehberlik edecek birine ihtiyaç duyacaksın. Biraz daha kontrolü elinden bırakmak, rahatlamak ve son kararı vermemek isteyeceksin. Bu duruma pek de alışık değilsin elbette! Ancak üzerinden attığın yükler hafiflemeli sağlayacak.

Hafta sonunu sevgi dolu geçirmek isteyeceksin. İnsanlarla derin bağlar kurduğun açık iletişim ile bazı sınırları esneteceksin. Sevildiğini hissedip sevgi göstererek tatmin olacaksın. Huzurlu bir günde kendine çokça şanslı da hissedeceksin. Bu aşamada sevdiklerinin maddi ve manevi desteğini görecek; bir süredir aklını meşgul eden soru işaretlerinin ve zorlukların çözümünün de sevgide olduğunu göreceksin.

Tam da bu aşamada iş hayatından söz etmek istiyoruz. Zira sevdiklerinden aldığın destek öz güvenli bir şekilde hareket etmeni ve iş hayatında genişlemeni sağlayacak. Bu durum işini büyütmekle ilgili olabileceği gibi, yeni bir projeye imza atmak ya da unutmaya yüz tutmuş projelerini tamamlamakla da ilgili olabilir. Bakalım senin seçeceğin yol hangisi olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...