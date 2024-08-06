7 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren rutinleri kırmalı ve düzeni değiştirmelisin. Hayatında tek düze ve sıradan ne varsa değişmesinin zamanı geldi. Bu dönemde, içten gelen bir cesaret ile hayatına heyecan katacak adımlar atabilirsin. Böylece isteklerini ve arzularını keşfedebilirsin... Şimdi ne istediğini bilerek hayatını yeniden şekillendirmenin tam zamanı.

Değişimi ilk olarak nereden başlayacağını tahmin etmek zor olsa da duyguların ağır basacağı aşikar. Özellikle bekar Yengeç burçları bu dönemde kendilerini yeni bir aşk arayışında bulabilirler. Mevcut ilişkideki monotonluğu kırmak da gündeminde yer alabilir. Mesela, partnerinle birlikte bugüne kadar denemediğin heyecan verici aktivitelere yönelebilirsin.

Gelelim iş hayatına! Hayal ettiğin kariyer için harekete geçebilirsin. Hiçbir engel tanımayarak iş hayatında köklü bir değişim için harekete geçebilirsin. İstifa etmek, kendi işini kurmak ya da yeniden başlamak seçeneklerin arasında yer alabilir. Şimdiden söyleyelim, uzun vadeli hedefler doğrultusunda yeni bir iş kurmak için retro pek de doğru bir zaman değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...