7 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ailenin ve arkadaşlarının desteğini üzerinde hissedeceksin. Hukuki süreçlerin ya da davaların görüleceği anlarda yanında önemli bir destek grubu bulacaksın. Özellikle uzun süredir sonlanmasını beklediğin yasal süreçlerle ilgili sona yaklaştığını bilmelisin. Anlaşılan yanındaki pek çok kişi ile birlikte bugün keyifli biri kutlama da yapacaksın. Bunun için hazırlıklı olmalı, hatta belki de son kez sükunetini ve sabrını. korumalısın.

Yasal olarak elde ettiğin başarılarının ardından, eline bir toplu bir para geçebilir. Biten hukuki süreçler aile düzenini değiştirebilir, fakat bu durum sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Bazı ilişkilerin bittiği, bazı ilişkilerin ise yeniden başladığı özel bir gün seni bekliyor. Günün sonunda kendini sosyal anlamda çok şanslı hissedeceksin. Tüm bunların yanında, bugün uzun süre sonra başını yastığa rahatça koyacaksın.

Gelelim iş hayatına! Bugün ikinci yarısından itibaren kariyerinde de değişiklikler meydana gelebilir. Görünen o ki bugün yenilik, yeniliği getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...