7 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün güçlü duygularına kapılarak sadakatin ve sabrınla sınanabilirsin. Zira bu sıralar her zamankinden çok daha duygusal olacaksın. Haliyle bu durumda sezgilerin ve duyguların, ilişkilerini yönetebilir. Tabii bu durumda ilişkilerinde bağlılığın güçlenebilir, fakat bir yandan da kuruntuların ve beklentilerin de artabilir. Haliyle bu durumda partnerine olan güvenini de gözden geçirebilirsin. Aklın ve duyguların bu denli karışıkken aşk hayatında dikkatli olmalısın.

Aksi takdirde, büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. İlişkinde hiçbir sorun yokken, ayrılıklardan söz etmeye başlayabilirsin. Ya da sorunları görmezden gelerek dönülmesi zor kararlar alabilirsin... Bize soracak olursan bugün, aşk hayatına dair alacağın tüm kararlarda temkinli ve sakin olmalısın.

Gelelim, iş hayatına! Daima profesyonelliğe öncelik veren Oğlak burçları için bazı günler duygular iş hayatına karışabilir. Bugün de onlardan biri... Bu sebeple özellikle iş hayatında riskli finansal kararlar almamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...