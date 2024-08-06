7 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün resmen geçmiş ile gelecek arasındaki ince çizgide yürüyorsun. Yarım kalan işlere odaklanarak geçmişi canlandırmaya hazırlanıyorsun. Tam da bu noktada özellikle de iş hayatında geriye dönük projelere odaklanabilirsin. Belki de günümüz teknolojisini, daha önce yarım bıraktığın işleri tamamlamak için kullanmayı hedefliyorsun. Ağustos ayı boyunca devam edecek retroda alınabilecek en doğru kararlardan birinin bu olduğunu söylemeliyiz. Zira bu dönemde yeni başlangıçlar yerine eskiyi revize etmek sana çok daha fazla yarar sağlayacaktır.

Geçmiş ile geleceği sentezlemek aynı zamanda başarının da habercisi olacak. Bu projeyi hayata geçirmeden önce fikrini başkalarıyla paylaşmak konusunda dikkatli olmanı tavsiye etmek zorundayız. Etkisi düşündüğünden çok daha büyük olacak bu projenin peşinden koşanlar da çok olacak.

Biraz da aşktan söz edelim! Duygusal anama destek beklediğin bir süreçtesin. Bu yüzden partnerinin desteği senin için her zamankinden çok daha önemli olacak. Bu konu hakkında ona biraz tüyo versen iyi olur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...