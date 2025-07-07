7 - 13 Temmuz 2025 Haftasının Yantrası

Şaman Sirius Yantrasını daha etkili bir şekilde kullanmak için bazı öneriler:

Görselin çıktısını alarak meditasyon alanınıza koyabilirsiniz.

11 gün boyunca sabah ve akşam, 9187948181 sayı dizisini yantraya odaklanarak tekrar edin.

Beyaz mum ve gül esansı eşliğinde çalışmak enerjiyi güçlendirebilir.

Dolunay ve yeniay çalışmalarıyla desteklemek, dönüşümü hızlandırabilir.

Yasal Uyarı

🛡️ Tescil ve Koruma: Tüm Ashanu yantra görselleri, markamız AstrodehA adına tescillenmiştir ve Türk ile uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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