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7 - 13 Temmuz 2025 Haftasının Yantrası

etiket 7 - 13 Temmuz 2025 Haftasının Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 09:01

Şaman Sirius Yantrası: 9187948181 Sayı Sekansı

Şaman Sirius Yantrası, 9187948181 sayı sekansı ile uyumlu olarak tasarlanmış, çeşitli semboller ve enerjetik kodlarla çalışan bir araçtır. Bu yantra, ruhsal ve zihinsel şifalanmayı desteklemeyi amaçlar. Görseldeki dış çemberde yer alan semboller, eski şamanik alfabelerden, galaktik sembollerden veya channeling yoluyla elde edilen işaretlerden oluşur.

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9187948181 Sayı Sekansı Ne İçin Kullanılır?

9187948181 Sayı Sekansı Ne İçin Kullanılır?

Bu sayı dizisi, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır:

  • Aşkı yaşamlarımızın merkezine taşıma / ilişkiyi canlandırma

  • Ruhsal bağları güçlendirme

  • Kalpten kalbe şifa gönderimi

  • Enerjisel uyumlanma ve çekim gücünü artırma

Şaman Sirius Yantrasının Faydaları

Bu yantra, kullanıcılarına çeşitli faydalar sunar:

  • Kalp enerjisi ve sevgi frekansını yükseltir.

  • Geçmiş ilişkilerdeki blokajları çözmeye yardımcı olur.

  • Telepatik bağ kurmayı destekler.

  • İlişkide zihinsel ve duygusal iletişimi güçlendirir.

  • Meditasyon sırasında sezgileri ve üçüncü gözü açar.

  • Sirius enerjisi, yüksek boyutsal rehberlik sağlar.

  • Yüksek frekanslı titreşimlerle aura temizliği yapar.

  • Aşk, sevgi ve şefkat konularında negatif enerjileri çözer.

  • İlahi sevgiyle uyumlanmayı kolaylaştırır.

  • Ruh eşi veya ruhsal partnerle bağlantıyı güçlendirir.

💫 Şaman Sirius Yantrası'nın Venüs ve Mars Üzerindeki Etkileri

💫 Şaman Sirius Yantrası'nın Venüs ve Mars Üzerindeki Etkileri

🔥 1. Venüs Etkisi (Aşk, Değer, İlişkiler, Dişil Enerji):

  • Sevgi alışverişindeki tıkanıklıkları şifalandırır.

  • Özellikle Venüs Retrosu dönemlerinde yaşanan:

  • Eski ilişkilerin gündeme gelmesi,

  • Kendine değersizlik hissi,

  • Estetik, para ve sevgi konularındaki karmaşayı dengelemeye yardımcı olur.

  • Venüs doğum haritasında zor açılar alıyorsa (örneğin Satürn veya Plüton ile), bu yantra ilişkisel travmaların ve kalp çakrasındaki blokajların çözülmesini destekler.

🛡️ 2. Mars Etkisi (İrade, Tutku, Eylem, Erkek Enerjisi):

  • Mars Retrosu zamanlarında görülen:

  • Enerji düşüklüğü,

  • Öfke patlamaları,

  • Cinsel enerjide dalgalanmalar,

  • Motivasyon kaybı gibi durumları dengelemek için çok uygundur.

  • Doğum haritasında Mars zayıf yerleşimdeyse, yantra kullanımı kararlılık, cesaret ve irade gücünü artırabilir.

🌠 Transitlerde Şaman Sirius Yantrası’nın Faydaları:

  • Venüs ve Mars retrosunda oluşan kararsızlık, ilişkisel karmaşa, tensel/duygusal uyumsuzlukları dengeler.

  • Doğum haritasındaki Venüs-Mars kare, karşıtlık gibi zorlu açılara sahip kişiler için bu yantra, içsel dengeyi sağlayıcı şamanik bir tılsım görevi görür.

  • Venüs’ün Terazi, Boğa, Balık gibi burçlardan geçişinde daha yüksek etki gösterirken;

  • Mars’ın Koç, Akrep ve Oğlak geçişlerinde eyleme geçme gücünü destekler.

Kullanım Önerileri

Kullanım Önerileri

Şaman Sirius Yantrasını daha etkili bir şekilde kullanmak için bazı öneriler:

  • Görselin çıktısını alarak meditasyon alanınıza koyabilirsiniz.

  • 11 gün boyunca sabah ve akşam, 9187948181 sayı dizisini yantraya odaklanarak tekrar edin.

  • Beyaz mum ve gül esansı eşliğinde çalışmak enerjiyi güçlendirebilir.

  • Dolunay ve yeniay çalışmalarıyla desteklemek, dönüşümü hızlandırabilir.

Yasal Uyarı

🛡️ Tescil ve Koruma: Tüm Ashanu yantra görselleri, markamız AstrodehA adına tescillenmiştir ve Türk ile uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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