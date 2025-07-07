7 - 13 Temmuz 2025 Haftasının Yantrası
Şaman Sirius Yantrası: 9187948181 Sayı Sekansı
Şaman Sirius Yantrası, 9187948181 sayı sekansı ile uyumlu olarak tasarlanmış, çeşitli semboller ve enerjetik kodlarla çalışan bir araçtır. Bu yantra, ruhsal ve zihinsel şifalanmayı desteklemeyi amaçlar. Görseldeki dış çemberde yer alan semboller, eski şamanik alfabelerden, galaktik sembollerden veya channeling yoluyla elde edilen işaretlerden oluşur.
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9187948181 Sayı Sekansı Ne İçin Kullanılır?
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💫 Şaman Sirius Yantrası'nın Venüs ve Mars Üzerindeki Etkileri
Kullanım Önerileri
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