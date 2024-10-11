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7 - 13 Ekim Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 7 - 13 Ekim Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 09:16

Gizli ve açık düşmanlıkların tamamından arınmaya şifalanmaya niyetteyim. 2428 sayı sekansının enerjisini aktive ettim ve tüm yaşamsal alanlarımda koruma şans bereketi etkili kıldım.

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Haftanın Yantrası: Albis Yantra

Haftanın Yantrası: Albis Yantra

Şeytani enerjilere her türlü düşmanlığa karşı kalkan görevi gören çok güçlü bir yantradır. 2428 sayı sekansı ile hazırlanmış Ay fazlarının dengelemesi, kabusların önlenmesi ve zihnin huzur bulmasında da etkili bir yantradır. Dört elementin enerjisini içinde bulunduran koruyucu sembollerin tamamı trigonometri ve altın oranla belirlenmiştir. Doğum haritanız incelendikten sonra gezegen saatlerine göre tüm burçlar tarafından kullanılabilir.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali: Ateş Akik

Haftanın kristali: Ateş Akik

Ateş Akik, eylem yoluyla ilahi rehberliği tezahür ettirmeye yardımcı olur ve kişinin belirsiz koşullarda kararlı bir eylemde bulunmasına yardımcı olur. Tutkuyu, duyguları ve kişinin en derin arzularına yeniden bağlanmasını artırır ve bu dürtüleri yerine getirmek için risk alma cesareti sağlar. Sıradan bir rutinin uyuşukluğunu ortadan kaldırmak için idealdir ve kişi Ateş Akik taktığında, başkalarının duygularını da harekete geçirebilir, bazen eşler arasında çekiciliği kolaylaştırır.  Ateş Akik, cinsel ve fiziksel enerjiyi uyarabilir, dayanıklılığı ve dolaşımı artırabilir ve iktidarsızlık veya cinsel yakınlık korkusu gibi cinsel dengesizliklerin tedavisinde yardımcı olur.

Yaratıcılığın ve ifadenin taşı olan Ateş Akik, her türlü sanatsal tıkanıklığın üstesinden gelmede özellikle yardımcıdır.

Ateş Akik, dış bir pencere pervazına yerleştirildiğinde evi ve aileyi korur. İşyerinde hırs ve yüksek başarının kristalidir. Bir destek taşı olarak Ateş Akik, uçak ve havayolu çalışanları için su üzerinde bir korumadır ve elektrikçiler için yüksek enerji etrafında koruma sağlar.

Agate içsel istikrarı, sakinliği ve olgunluğu destekler. Sıcak, koruyucu özellikleri güvenliği ve özgüveni teşvik eder.

Ateş Agate ihtiyacımız olmayan şeylere karşı duyduğumuz yakıcı arzuları durdurur ve taahhütleri veya birden fazla işi bir arada yürütenlere yardımcı olur. Yazarların fikirlerini pazarlanabilir bir biçimde ifade etmelerine yardımcı olur ve küçük çocukların büyüdüklerinde yürümeyi ve düşmemeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Ateş Agate ayrıca evlilik sadakatini de teşvik eder.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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