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7 – 13 Ekim Haftasının Yantrası Şaman Power Yantra ve Kristali Kalp Sarı Akik

etiket 7 – 13 Ekim Haftasının Yantrası Şaman Power Yantra ve Kristali Kalp Sarı Akik

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 07:01

“Başarı, şans, irade, aşk benimle birlikte.”

AstrodehA

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Enerjinizi güçlendiren, mekan ve kişilere karşı koruyan Şaman Yantra ile girdiğiniz ortamda negatif enerjileri etkisiz kılarak mühürleyin ve enerjinizi en üst seviyeye çıkartın.

Enerjinizi güçlendiren, mekan ve kişilere karşı koruyan Şaman Yantra ile girdiğiniz ortamda negatif enerjileri etkisiz kılarak mühürleyin ve enerjinizi en üst seviyeye çıkartın.

Özellikle yeni bir işe başlarken, yeni bir taşınma olduğunda enerjisini maksimum düzeyde hissedeceğimiz bir yantradır. Bulunduğumuz ortamlarda negatif enerjiyi etkisiz hale getiren mekanların enerjisini uyumlayarak huzur şans bereket enerjisi ile kaplayan, 1011 sayı sekansı ile hazırlanmış bir yantradır. Ateş ve Hava elementlerine sahip burçlar tarafından doğum haritaları incelendikten sonra kişiye özel hazırlanan gümüş, altın ve bakır olarak kullanılabilir. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali Kalp Sarı Akik

Haftanın kristali Kalp Sarı Akik

Rahu'yu güçlendirir: Sarı Akik, Rahu gezegeninin taşıdır. Eğer biri Rahu'nun kötü etkileri nedeniyle hayatında zorluklarla karşılaşıyorsa, Sarı Akik kullanmayı düşünün. Bu, Rahu'nun kötü etkilerini ortadan kaldırmaya ve kişinin Kundli'sindeki konumunu güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Başarıyı Artırır: Bu güçlü Sarı Akik’i ev ve iş yerinde bulundurmak, üzerimizde takmak, takan kişinin hayatına başarıyı çekebilir. Sarı Akik, hedeflere ulaşmaya yönelik net bir yön sağlayan konsantrasyonu ve düşünce netliğini artırır.

Spiritüel Uyanış: Sarı Akik i evde bulundurmak ve üzerimizde taşımak 5 yaşam meyvesini aktive eder ve getirir. Bunlar Meditasyon/Dhyana, Refah/Artha, Doğru Yaşam/Dharma, Bedensel Hazlar/Kama ve Kurtuluş/Moksha'dır. Tüm bu nitelikler takan kişinin spiritüellik yolunda yürümesine yardımcı olur.

Koruma Sağlar: Kullanıcısını kötü ve negatif enerjilerden korur. Orijinal bir sarı akik taşı takan kişi düşmanından her zaman bir adım önde olacaktır. Tüm yaşam mücadelelerinde galip gelecektir.

Fiziksel Faydaları: Son olarak, bu güçlü taş aynı zamanda çeşitli fiziksel sağlık faydaları da sunar. Sarı Akik taşı alerjileri, epilepsiyi, kalp çarpıntısını ve sinüs ve göz enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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