7 – 13 Ekim Haftasının Yantrası Şaman Power Yantra ve Kristali Kalp Sarı Akik

Rahu'yu güçlendirir: Sarı Akik, Rahu gezegeninin taşıdır. Eğer biri Rahu'nun kötü etkileri nedeniyle hayatında zorluklarla karşılaşıyorsa, Sarı Akik kullanmayı düşünün. Bu, Rahu'nun kötü etkilerini ortadan kaldırmaya ve kişinin Kundli'sindeki konumunu güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Başarıyı Artırır: Bu güçlü Sarı Akik’i ev ve iş yerinde bulundurmak, üzerimizde takmak, takan kişinin hayatına başarıyı çekebilir. Sarı Akik, hedeflere ulaşmaya yönelik net bir yön sağlayan konsantrasyonu ve düşünce netliğini artırır.

Spiritüel Uyanış: Sarı Akik i evde bulundurmak ve üzerimizde taşımak 5 yaşam meyvesini aktive eder ve getirir. Bunlar Meditasyon/Dhyana, Refah/Artha, Doğru Yaşam/Dharma, Bedensel Hazlar/Kama ve Kurtuluş/Moksha'dır. Tüm bu nitelikler takan kişinin spiritüellik yolunda yürümesine yardımcı olur.

Koruma Sağlar: Kullanıcısını kötü ve negatif enerjilerden korur. Orijinal bir sarı akik taşı takan kişi düşmanından her zaman bir adım önde olacaktır. Tüm yaşam mücadelelerinde galip gelecektir.

Fiziksel Faydaları: Son olarak, bu güçlü taş aynı zamanda çeşitli fiziksel sağlık faydaları da sunar. Sarı Akik taşı alerjileri, epilepsiyi, kalp çarpıntısını ve sinüs ve göz enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun

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