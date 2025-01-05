6 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, haftaya yoğun hisler ve güçlü duygular ile başlayacaksın. Mars'ın burcuna geçişi ve geri hareketinden bir hayli etkileneceksin. Adeta içsel bir arayış içerisinde bulacaksın kendini... Yenilenmek ve hayatında bazı şeyleri değiştirmek gündeminde yer alacak. Özellikle ilişkiler ve romantik konularda yenilik arayışın anbean artacak.

Özgür olmak isteyeceksin aşkta... Mesela duygularını dilediğin gibi dışa vurmak, olduğu gibi yaşamak ve hissetmek isteyeceksin. Belki itiraf edebilirsin artık, aşkını da! Platonik yaşanan aşklar, bir kıvılcımı ya da itirafı bekleyen romantik yakınlaşmalar gündeme gelecek. Bize soracak olursan, cevap ne olursa olsun bu itiraflardan pişman olmayacaksın. Aksine sonunda rahata erecek kendi yolunu çizme şansını bulacaksın.

Duygusal anlamda yaşadığın bu değişim iş hayatında da açık sözlü olmanı sağlayacak. Gerçekleri açıkça söylerken sözlerini dikkatli seçsen iyi edersin. Zira iş hayatında bazı gerçekleri törpülemek en iyisi olacaktır. Çünkü özellikle de üstlerinle aranda gerilim olmasını istemeyiz değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...