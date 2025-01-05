6 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bol bol paradan söz edeceğiz! Haftaya kazanarak ve hatta kazandırarak başlayacaksın. Elindeki az ya da çok tüm parayı kazanmak için harcamaya hazır gibisin. Bu konuda başarılı olma ihtimalin de bir hayli yüksek, ancak yine de aldığın risklere dikkat etmelisin. Doğru hamlelerle kendini ve paranı fazla riske atmadan ilerlemelisin.

Mars'ın Yengeç burcundaki geri hareketi sırasında paranı doğru yönetmeyi bilirsen, bolluk ve bereketin artacak. Bir anda eline toplu para, miras, tazminat ya da prim geçmeye başlayacak. Bu arada ortak malların yönetimi ve miras konularında biraz hassas olman da gerekecek. Paranı boşuna harcamamak, taşınmaz ve mülk satışlarından kaçınmak iyi olabilir. Zira bu dönem kazanma dönemi, elini aç ve geleni kabul et.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik ve heyecanlı da olabilirsin bugün. Sadece para konusunda karlı olmakla kalmayacak kalbinin sahibini de bulacaksın. Bize sorarsan, gözünü dört açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...