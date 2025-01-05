6 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gücünü korumak ve güçlü bir imaj çizmek isteyebilirsin. Haftaya toplumdaki yerini güçlendirerek başlayabilir, profesyonelliğe odaklanıp kendin için bir şeyler yapmaya başlayabilirsin. İlk önceliğin ise işin ve kariyerin olmalı. Tam da bu noktada kariyerinin seyrini değiştirecek birtakım sınavlara tabii tutulabilirsin. Hem mecazi anlamda hem gerçek sınavlarda gücünü göstermelisin.

Sabırlı, planlı ve stratejik olmalısın. Mars'ın Yengeç burcundaki geri hareketiyle birlikte duygulardan neredeyse arınıp diplomatik bir tavırlar gücüne güç katabilirsin. Liderlik rolünü üstlenmeye de hazır olsan iyi edersin. Zira bu aşamada iş yerinde terfi alabilir, hiyerarşinin en üstüne ulaşabilirsin.

Tüm bunların dışında kendine ve sağlığına da vakit ayırsan iyi edersin. Bu aralar biraz fazla strese maruz kalıyor ve sindirim sistemi sorunları yaşıyor olabilirsin. Kendine dikkat et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...