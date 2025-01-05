6 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün duygusal dengeni korumalısın. Haftaya sakin ve dikkatli başlamalısın. Özellikle geçmişe ilişkin meselelerin ayağına dolaşmasına izin vermemelisin. Zira, bugünden itibaren Mars geri hareketine Yengeç burcunda devam edecek. Haliyle sen de birtakım enerji düşüşleri yaşayabilirsin.

İşte tam da bu noktada ilişkilerini ve bağlılıklarını gözden geçirebilirsin. Seni dibe çeken ilişkilerden uzaklaşmak için ani kararlar alabilirsin. Enerjini düşüren geçmişle ilgili sorunları ve tartışmaları açmalısın. Eskiyi değiştirmek için pek de iyi bir gün değil. Belki de bunun yerine yeni ilişkilere odaklanmalı, duygusal boşlukları yine sevgi ile doldurmalısın. Huzur bulmanı sağlayacak kişilere vakit ayır.

Bu aralar geleceğe odaklanarak duygusal geçişleri, kariyer hedefini yükseltmek ve iyileştirmek için de kullanabilirsin. Çünkü bugün iş hayatında ne istediğini bulacaksın. Biraz da Mars'ın desteği ile kazancını artıracak o işi kapını çalacak. Şansını açıkken yaşanan gelişmelere ve gelen tekliflere açık ol. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...