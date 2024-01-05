6 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Güneş Chiron Karesi benlik algına etki edebilir. Biraz karmaşık duygular içerisinde yeniden yapılandığın bir gün seni bekliyor. Sen kendini buldukça yaşam motivasyonun da artıyor. Kariyerinde ve ilişkilerinde gizli kalmış rolün ortaya çıkıyor.

İkili ilişkilerinde dengeyi bulan ve sinirlense de tarafları sakinleştiren taraf oluyorsun. Şimdi de farkını ortaya çıkarmaya hazırsın! Bugün bir süredir idare ettiğin, istemeden katlandığın konularla ilgili sesini duyurmak da isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...