6 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, haftaya biraz tedirgin ve güvensiz başlayabilirsin. Mars'ın geri hareketine başladığı Yengeç burcunun etkisi ile konfor alanını büyütmeye ihtiyaç duyabilirsin. Kendini hem maddi hem manevi anlamda güvence altına almak için harekete geçebilirsin. Yeni bir düzen değil belki ama bu düzenin içinde bir oluşuma odaklanabilirsin.

İlk işin ise finansal konularda düzenleme yapmak olabilir. Bütçeni, harcamaların ve yatırımların da dahil yeniden planlamak isteyebilirsin. Riskli yatırımlardan kaçınıp paranı kârlı işler için kullanabilirsin. Bu sayede ekonomik anlamda güvenliğini artırabilirsin. Özellikle de borç ve alacaklara dikkat etmelisin. Zira bu dönemde bütçede oluşan açığı kapatmak tahmininden çok daha zor olabilir.

İlişkilerinde de bir şeylerin değişeceği kesin. Sevdiğin değil sevildiğin kişilerin yanında yerini alacaksın. Kendini vazgeçilmez ve değerli hissetmeye ihtiyaç hissedeceksin. Böylece yaralarını saracak, biraz da şımaracaksın. Sevgiden güç aldığın bugün partnerinden beklediklerin de artabilir. Sana olan ilgisini ve sevgisini kanıtlamasını isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...