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6 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
05.01.2025 - 19:02

Arınacak ve tazeleneceksiniz. Peki 6 Ocak Pazartesi gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 6 Ocak Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün geçmiş ve gelecek arasında gidip gelebilirsin. Bugüne dek vazgeçtiklerini, biten ilişkileri ve kaçırdığın iş fırsatlarını düşünebilirsin. Her şeyi önüne serip nerede yanlış yaptın son kez yüzleşmek isteyebilirsin. Mars'ın Yengeç burcundaki geri hareketiyle birlikte sen de bir anlığına geçmişe dönebilirsin... Ancak bu dönüş sana kişisel farkındalıklar ve arınma getirecek. Artık ne istediğini bilen ve net bir yol çizerek sadece önüne bakan bir hale geleceksin! 

Geçmiş ya da geleceği değil anı yaşama şansı bulacaksın, bu sayede! İç savaşlar, mücadeleler ve hırslar bitecek. Bunlar yerine arzular, istekler ve kendi yolunda yürüme heyecanı gelecek hayatına. Önünde güzel günler olduğu aşikar. Ancak Mars'ın geri hareketi 26 Şubat'a kadar sürecek. Haliyle bu astrolojik olay bitene dek kıymetli farkındalıklar yaşama şansın olacak. 

Gökyüzü sana güç veriyorken önüne bak, yaşamana bak! Aşkı, işi ve huzuru bularak gününü güzelleştir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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