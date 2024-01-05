6 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün özellikle sağlık konularında bir hayli umursamaz olabilirsin. Bir süredir gündeminde olan sağlık ve iş konularından artık uzaklaşmak isteyebilirsin. Kim bilir belki de ruhsal ve bedensel anlamda iyileşmek için ihtiyacın olan tam da budur.

Kendine bir fırsat ver ve Ay'ın Akrep burcunda seyrettiği hafta sonunda biraz umursamaz olmayı dene. Her şeyi ciddiye almak seni biraz yormuş olabilir. Tarzını tamamen değiştirmesen de hayata bakış açını değiştirmeyi düşünebilirsin. Yenilik sana da iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...