6 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, haftaya enerjik ve heyecanlı bir şekilde başlayacaksın. Yerinde durmak istemeyecek, üretecek ve ilerleyeceksin. Özellikle sanatsal konularda ve yaratıcılık gerektiren projelerde ön planda olacaksın. Hayal gücün ile adeta parlayacaksın. Sık sık hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorsun ya işte bu kez gerek bile kalmayacak.

Tam da bu noktada Mars'ın Yengeç burcundaki geri hareketiyle birlikte ortaya çıkan enerjiden söz edeceğiz! Hayal gücünü canlandıran bu enerji, karlı işlere ve başarılı projelere imza atmanı sağlayacak.

İş hayatında bir yıldız gibi yükselirken ilişkilerine de dikkat etmelisin. Sevmesen de biraz politik olmalı, duygularını göstermemeyi tercih etmelisin. Bu sayede kontrolü eline alabilirsin. Gücü elde ederek her istediğini başarabileceksin. Tabii otoriter bir duruş sergilemek ve sorumluluk almak da gündeminde olabilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...